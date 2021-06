L'UEFA n'a donc pas retenu l'injure raciste, qui aurait valu à Arnautovic d'être écarté pour au minimum dix matches.

L'Autrichien Marko Arnautovic sera suspendu pour un match de l'Euro pour avoir insulté un adversaire, a annoncé mercredi l'Union des associations européennes de football (UEFA). Cela signifie que l'ancien joueur de Bundesliga ne sera pas disponible pour le match contre les Pays-Bas jeudi (21h00) à Amsterdam.

Arnautovic, 32 ans, a été accusé d'avoir insulté Ezgjan Alioski et d'avoir tenu des propos racistes après avoir marqué le but de la victoire 3-1 contre la Macédoine du Nord, dimanche. En infligeant un match de suspension au milieu de 32 ans, la chambre d'appel de l'instance européenne sanctionne sa "mauvaise conduite", selon l'article 15 de son règlement, explique-t-elle dans un communiqué.

Elle n'a donc pas retenu l'injure raciste, qui aurait valu à Arnautovic d'être écarté pour au minimum dix matches d'après le même règlement, et donc de quitter l'Euro. La Fédération de Macédoine du Nord avait déclaré avoir envoyé une plainte à l'UEFA pour demander "la plus forte sanction pour l'international autrichien". Arnautovic avait auparavant nié avoir proféré des insultes racistes mais s'était excusé pour son comportement.

