Le stade du Bayern Munich n'a plus accueilli de spectateurs depuis l'instauration du huis clos en mars 2020.

Les autorités de Bavière ont donné vendredi leur feu vert pour l'accueil de 14.000 spectateurs par match à l'Allianz Arena de Munich pour l'Euro (11 juin-11 juillet).

"Avec un protocole sanitaire strict, des tests et des masques, le remplissage du stade sera autorisé à 20%, soit environ 14.000 spectateurs", a déclaré le chef du gouvernement régional Markus Söder.

Le match Allemagne-France du 15 juin sera donc le premier à accueillir des fans à Munich depuis l'instauration du huis clos en mars 2020, le Bayern Munich n'ayant jamais rejoué en public depuis.

L'Allianz Arena acueillera ensuite Portugal - Allemagne le 19 juin, Allemagne - Hongrie le 23 juin et un quart de finale le 2 juillet.

Des tests demandés pour les matches à l'ArenA d'Amsterdam

null © iStock

Les spectateurs des quatre matches du Championnat d'Europe de football qui se dérouleront à Amsterdam devront être testés pour le coronavirus le jour du match. Il s'agit d'une condition du gouvernement néerlandais. La fédération néerlandaise de football (KNVB) ne s'attend pas à une affluence sur les sites de test les jours de match les 13, 17 et 21 juin.

"Les spectateurs peuvent choisir un lieu pour se faire tester dans leur région et de nombreux créneaux horaires sont disponibles", selon un porte-parole de la KNVB. "La Fondation Open Nederland, qui organise les tests d'accès, affirme que la capacité de tests est suffisante".

Les autorités de Bavière ont donné vendredi leur feu vert pour l'accueil de 14.000 spectateurs par match à l'Allianz Arena de Munich pour l'Euro (11 juin-11 juillet)."Avec un protocole sanitaire strict, des tests et des masques, le remplissage du stade sera autorisé à 20%, soit environ 14.000 spectateurs", a déclaré le chef du gouvernement régional Markus Söder. Le match Allemagne-France du 15 juin sera donc le premier à accueillir des fans à Munich depuis l'instauration du huis clos en mars 2020, le Bayern Munich n'ayant jamais rejoué en public depuis. L'Allianz Arena acueillera ensuite Portugal - Allemagne le 19 juin, Allemagne - Hongrie le 23 juin et un quart de finale le 2 juillet.Des tests demandés pour les matches à l'ArenA d'Amsterdam Les spectateurs des quatre matches du Championnat d'Europe de football qui se dérouleront à Amsterdam devront être testés pour le coronavirus le jour du match. Il s'agit d'une condition du gouvernement néerlandais. La fédération néerlandaise de football (KNVB) ne s'attend pas à une affluence sur les sites de test les jours de match les 13, 17 et 21 juin."Les spectateurs peuvent choisir un lieu pour se faire tester dans leur région et de nombreux créneaux horaires sont disponibles", selon un porte-parole de la KNVB. "La Fondation Open Nederland, qui organise les tests d'accès, affirme que la capacité de tests est suffisante".