Vainqueurs respectifs de leur barrage jeudi soir, la Macédoine du Nord, la Slovaquie, l'Ecosse et la Hongrie ont décroché leur billet pour l'Euro 2020 de football complétant ainsi le plateau des 24 pays pour un rendez-vous reporté d'un an en raison de la crise sanitaire du coronavirus.

Le championnat d'Europe aura lieu du 11 juin au 11 juillet 2021 dans douze villes.

L'Ecosse et la Hongrie pourront ainsi jouer à domicile à Glasgow et à Budapest. Le match d'ouverture est lui prévu à Rome et la finale à Wembley.

Les Diables Rouges figurent dans le groupe B avec le Danemark, la Finlande et la Russie. Les rencontres se joueront à Copenhague et Saint-Petersbourg.

Le plateau complet:

Groupe A (à Rome et Bakou): Italie, Suisse, Turquie et pays de Galles

Groupe B (à Copenhague et Saint-Petersbourg): BELGIQUE, Danemark, Finlande et Russie

Groupe C (à Bucarest et Amsterdam): Autriche, Pays-Bas, Ukraine et Macédoine du Nord

Groupe D (à Londres et Glasgow): Angleterre, Croatie, Tchéquie et Ecosse

Groupe E (à Dublin et Bilbao): Pologne, Espagne, Suède et Slovaquie

Groupe F (à Budapest et Munich): France, Allemagne, Portugal et Hongrie

