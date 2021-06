Déjà assurée de sa qualification pour les huitièmes de finales, l'Italie a terminé le boulot dimanche en battant le Pays de Galles (1-0) et s'assurant du même coup la première place du groupe A. Dans l'autre rencontre, la Suisse a pris la mesure de la Turquie (3-1).

Malgré ce succès, les Suisses terminent troisièmes alors que le Pays de Galles reste second du groupe. La Turquie est éliminée sans marquer le moindre point dans cet Euro.

Grâce à cette nouvelle victoire, la troisième en trois matches, l'Italie affrontera le samedi 26 juin à 21h00 le deuxième du groupe C - soit l'Ukraine ou l'Autriche.

Le Pays de Galles, en revanche, devra affronter le samedi 26 juin à 18h00 le deuxième du groupe B, le groupe où figure la Belgique. Son adversaire potentiel sera connu ce lundi.

Avec quatre unités, mais troisièmes du groupe, les Suisses pourraient être qualifiés pour les huitièmes de finale s'ils font partie des quatre meilleurs troisièmes. Les Suisses devront donc patienter et attendre les résultats des autres groupes.

