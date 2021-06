Nacer Chadli n'a pas accompagné les Diables Rouges à Séville, où se tiendra le huitième de finale de l'Euro de football contre le Portugal dimanche. L'Union belge l'a annoncé samedi.

Chadli "ne sent pas bien, n'a pas pu s'entraîner et n'est pas apte pour le match", a écrit l'Union belge sur Twitter. Vendredi, Chadli était le seul joueur à avoir manqué l'entraînement.

Le sélectionneur Roberto Martinez s'était montré rassurant à son sujet, indiquant qu'il restait à l'intérieur et "sera du voyage en Espagne." Finalement, le milieu de terrain de Basaksehir sera indisponible pour affronter le champion d'Europe en titre dimanche, à 21h00.

Chadli a disputé toute la rencontre face à la Finlande (2-0) lors de la troisième journée de la phase de groupes. Il s'agissait de son premier match dans le tournoi. Martinez est également privé de Timothy Castagne, victime de six fractures du visage lors de la victoire contre la Russie (3-0), jusqu'à la fin du tournoi.

