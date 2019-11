Le Portugal a validé dimanche après-midi son billet pour l'Euro 2020 de football. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo l'ont, en effet, emporté sur la pelouse du Luxembourg (0-2) lors de la huitième et dernière journée du groupe B, assurant ainsi leur deuxième place (17 points) derrière l'Ukraine (20).

Seule la Serbie pouvait encore empêcher les champions d'Europe en titre d'accéder directement à la phase finale qui verra 24 équipes s'affronter du 12 juin au 12 juillet 2020. Les Serbes (14 points) devaient pour cela réaliser une meilleure performance que les Lusitaniens mais ils ont finalement été accrochés dans les dernières secondes à domicile contre l'Ukraine (2-2).

Ils terminent donc à trois unités de la deuxième place et disputeront les barrages en tant que vainqueur du groupe C4 de la Ligue des Nations. Le Luxembourg (4 points) et la Lituanie (1 unité) étaient déjà éliminés. Le Portugal avait son sort entre ses mains à l'entame de cette huitième et dernière journée du groupe B. Les troupes de Fernando Santos ont fait le travail grâce à des réalisations de Bruno Fernandes (39e) et de l'inévitable Cristiano Ronaldo (86e), son 99e en sélection. Dans le même temps, la Serbie a mené par deux fois face à l'Ukraine grâce à des buts de Dusan Tadic sur penalty (9e) et de l'ancien attaquant d'Anderlecht Aleksandar Mitrovic (56e).

Les Ukrainiens, leaders autoritaire du groupe B avec zéro défaite concédée, ont cependant trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score à deux reprises par l'intermédiaire du Gantois Roman Yaremchuk (3e3) et d'Artem Besiedin dans les ultimes secondes (90e+3).