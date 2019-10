Euro 2020: la Russie ne lâche pas les Diables, Allemagne et Pays-Bas à deux pas, la Pologne qualifiée

Deux matches pièges et deux victoires pour l'Allemagne en Estonie (3-0) et les Pays-Bas au Belarus (2-1) permettent à la Mannschaft et aux Oranje d'entrevoir l'Euro-2020, où seront la Russie et la Pologne, qualifiées dimanche.

