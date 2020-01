La Russie, premier adversaire des Diables Rouges à l'Euro 2020, a choisi d'établir son camp de base à Novogorsk, dans le nord de Moscou, durant le tournoi, a indiqué la fédération russie de football jeudi.

Le sélectionneur russe Stanislav Cherchesov réunira ses troupes le 21 mai à Novogorsk. Deux jours plus tard, la "Sbornaïa" partira pour un stage de huit jours en Autriche. Des matches de préparation sont prévus le 2 juin à Varsovie contre la Pologne et le 6 juin à Moscou contre la Serbie.

C'est contre la Russie que la Belgique disputera son premier match du groupe B de l'Euro le 13 juin à Saint-Petersbourg. Les Russes joueront leur deuxième match de poules, toujours à Saint-Petersbourg, le 17 juin contre la Finlande et resteront à Saint-Petersbourg entre les deux matches.

Les troupes de Stanislav Cherchesov affronteront ensuite le Danemark le 22 juin à Copenhague.

