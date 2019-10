Les Diables Rouges ont poursuivi leur sans-faute en qualifications à l'Euro 2020 en s'imposant 0-2 face au Kazakstan, dimanche, à Nur-Sultan, dans le cadre de la 8e journée du groupe I. Michy Batshuayi (21e) et Thomas Meunier (53e) ont inscrit les buts belges.

Déjà qualifiés depuis leur large succès (9-0) face à Saint-Marin jeudi, les Diables Rouges comptent figurer parmi les six têtes de série de l'Euro 2020. Pour cela, le moyen le plus sûr est de réaliser un historique 30 sur 30 en qualification. Sur la pelouse synthétique de l'Astana Arena, le Kazakhstan effectuait un pressing intense en début de rencontre qui se traduisait par des opportunités pour Suyumbayev (7e) et Fedin (8e).

Les Belges prenaient l'avantage sur leur première véritable occasion. Servi par Mertens, Praet célébrait sa première titularisation en équipe nationale par une passe décisive, en l'occurrence pour Batshuayi, qui envoyait au fond des filets le centre de la droite du médian de Leicester (21e). Batshuayi porte à 16 buts en 28 apparitions son compteur avec les Diables Rouges. Alors que les Diables contrôlaient bien la rencontre, Fedin héritait d'une belle opportunité. Mais gêné par le bon retour de Vertonghen, il ne parvenait pas à cadrer (38e).

En seconde période, une passe lumineuse d'Eden Hazard isolait Meunier sur la droite. Le latéral contrôlait parfaitement et s'en allait inscrire son 7e but en 40 sélections avec les Diables. Pas rassasiés, les Diables se créaient encore des occasions par Mertens (60e et 65e), Eden Hazard (62e), Batshuayi (69e) et Thorgan Hazard (73e). Le Kazakhstan se montrait dangereux via Vorogovskiy (79e) et Islamkhan (83e), dont le coup franc permettait à Courtois de se mettre en évidence. Le score n'évoluait plus.

La Belgique signe un huitième succès en autant de rencontres et reste en tête du groupe avec 24 points. La Russie, 18 points, pourra valider son ticket qualificatif en fin d'après-midi (18h00) à Chypre (10 points). Les Russes n'ont besoin que d'un point pour assurer leur qualification. Le Kazakhstan est quatrième avec 7 unités. L'Ecosse (6) et Saint-Marin (0) s'affrontent à Glasgow à 18h. Les Diables Rouges joueront leurs deux dernières rencontres de qualification en novembre, le 16 à Saint-Pétersbourg face à la Russie dans la 'finale' du groupe et le 19 à Bruxelles contre Chypre.