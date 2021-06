L'Espagne n'a pas encore décroché la moindre victoire dans son Euro après leur partage 1-1 contre la Pologne pour la 2e journée du groupe E de l'Euro samedi à Séville. Alvaro Morata avait donné l'avance à la 'Roja' en première période (24e) avant que Robert Lewandowski n'égalise en seconde période (54e). Au classement, l'Espagne est troisième du groupe E avec 2 points derrière la Suède (1re, 4 pts) et la Slovaquie (2e, 3 pts). La Pologne est 4e avec 1 point.

Comme lors de la première journée contre la Suède, l'Espagne devait faire face à un bloc polonais bien en place. La Pologne se créait même la première occasion de la partie mais la frappe de Mateusz Klich frôlait la barre du but d'Unai Simon (6e).

Patiente, la 'Roja' trouvait finalement l'ouverture via Alvaro Morata. L'attaquant espagnol coupait le centre de Gerard Moreno pour surprendre Wojciech Szczesny au premier poteau. D'abord annulé pour une position de hors-jeu, le but était finalement validé par le VAR (25e).

En confiance, l'Espagne passait ensuite tout près du 2-0 mais le coup franc de Gerard Moreno frôlait le but de Szczesny (34e). Obligée de se livrer pour égaliser, la Pologne se créait une double occasion avec une frappe sur le poteau de Karol Swiderski, le ballon revenait dans les pieds de Robert Lewandowski mais le buteur polonais voyait sa frappe détournée par Simon (42e). À quelques secondes du repos, Moreno passait encore à deux doigts du 2-0 mais ne cadrait pas sa tentative (45e).

Après la pause, la Pologne se montrait plus dangereuse et pouvait compter sur l'inévitable Lewandowski. Sur un centre de Kamil Jozwiak, l'attaquant du Bayern Munich prenait le dessus sur Aymeric Laporte pour tromper Simon d'une tête décroisée (54e). Trois minutes plus tard, l'Espagne avait une occasion en or de reprendre les commandes. Après une intervention du VAR, la 'Roja' héritait d'un penalty pour une faute de Jakub Moder sur Gerard Moreno. L'attaquant de la Villarreal voulait se faire justice lui-même mais son tir heurtait le montant (57e).

À l'instar du début de rencontre, la Pologne se regroupait devant son but à l'affût de la moindre espagnole pour partir en contre. Les Espagnols eux ne profitaient pas des errements défensifs des Aigles Blancs pour inscrire le but de la victoire à l'image de l'occasion manquée par Morata (83e).

Un match nul qui ne fait pas les affaires de l'Espagne qui occupe désormais la troisième place du groupe E avec 2 points derrière la Suède (1re, 4 pts) et la Slovaquie (2e, 3 pts). La Pologne reste dernière avec 1 point.

Lors de la troisième et dernière journée, l'Espagne affrontera la Slovaquie à Séville et la Suède sera opposée à la Pologne à Saint-Pétersbourg. Les deux rencontres sont programmées le 23 juin à 18h00.

