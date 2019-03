Euro 2020: l'Allemagne mise sur la jeunesse

Il s'agit de la première sélection après le retentissant coup de balai décidé par "Jogi", qui avait mis à la retraite trois cadors de l'équipe et champions du monde en 2014, les défenseurs Jérôme Boateng et Mats Hummels, et l'attaquant Thomas Müller (Bayern Munich).

Lors d'une conférence de presse, le sélectionneur leur a exprimé sa "gratitude" et son "estime", alors que les intéressés avaient publiquement exprimé leur déception voire leur colère.

Löw a pour la première fois choisi trois jeunes, le milieu de terrain Maximilian Eggestein (Werder Bremen), 22 ans, et les défenseurs Niklas Stark (Hertha BSC), 23 ans, et Lukas Klostermann (Leipzig, 22 ans. A noter aussi la présence du gardien de but du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen.

Avant d'affronter les Pays-Bas, la Mannschaft rencontrera la Serbie pour un match amical le 20 mars.

La liste des 23 joueurs:

Gardiens: Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-André ter Stegen (FC Barcelone/ESP), Kevin Trapp (Francfort)

Défenseurs: Matthias Ginter (Mönchengladbach), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris SG/FRA), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Chelsea/ENG), Nico Schulz (Hoffenheim), Niklas Stark (Hertha BSC), Niklas Süle (Bayern Munich), Jonathan Tah (Leverkusen)

Milieux: Julian Brandt (Leverkusen), Maximilian Eggestein (Werder Bremen), Leon Goretzka (Bayern Munich), Ilkay Gündogan (Manchester City/ENG), Kai Havertz (Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Toni Kroos (Real Madrid/ESP)

Attaquants: Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Manchester City/ENG), Timo Werner (RB Leipzig), Serge Gnabry (Bayern Munich)