La Suisse, vainqueur facile à Gibraltar (6-1), et le Danemark, en prenant un point en Irlande (1-1), ont validé lundi leur billet pour l'Euro-2020 tandis que l'Italie a poursuivi son sans-faute en pulvérisant l'Arménie (9-1).

Le groupe D très homogène a donc livré son verdict dans deux matches au suspens diamétralement opposé. Si la Suisse (17 pts) a logiquement et facilement écarté Gibraltar, dernier du groupe, pour prendre la première place, l'autre billet s'est joué à l'issue d'une rencontre tendue.

Et au final, c'est bien le Danemark qui est passé (16 pts), en résistant à l'extérieur aux assauts de l'Irlande (13 pts).

D'abord trop timides, les Irlandais ont attendu d'être menés au score à l'approche du dernier quart d'heure, sur un but de Martin Braithwaite (73e), avant de réagir et d'égaliser par Matt Doherty à la 85e minute. Une réaction trop tardive et une prestation trop timide, qui condamne les Irlandais alors qu'une victoire les auraient qualifiés.

Suisse et Danemark sont les 18e et 19e équipes qualifiées pour la compétition qui se jouera du 12 juin au 12 juillet dans 12 pays différents. Mardi, une vingtième place se jouera lors des éliminatoires dits "classiques" tandis que les quatre dernières places se joueront en mars prochain dans des barrages inédits.

Italie et Espagne finissent invaincues

Dans les deux autres groupes jouant lundi, dans lesquels tout était déjà joué, les hiérarchies ont été respectées. Premiers de leur poule respective et qualifiés depuis longtemps, l'Italie et l'Espagne ont encore une fois empiler les buts contre l'Arménie (9-1) et la Roumanie (5-0).

Ces éliminatoires ont été pour l'Italie l'occasion d'entamer un renouveau après son absence remarquée à la Coupe du monde 2018 en Russie. Avec un parcours parfait, jalonné de dix victoires en dix matches, 37 buts inscrits et 4 encaissés, l'Italie de Roberto Mancini se pose en candidat sérieux pour la compétition continentale l'été prochain.

Derrière l'Italie, la Finlande, deuxième, a perdu son dernier match chez la Grèce troisième (2-1). Sans conséquence pour les Nordiques, déjà qualifiés et qui joueront le premier Euro de leur histoire.

L'Espagne, qui a quant à elle concédé deux matches nuls lors de ces éliminatoires, a tout de même fini invaincue, comme l'Italie. Après cette nouvelle victoire contre les Roumains, la Roja fini avec cinq points d'avance sur la Suède, l'autre qualifié du groupe qui a battu les Îles Féroé (3-0) lundi.