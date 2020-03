Mercredi, il ne restera que 100 jours avant l'Euro. Les prétendants à la couronne continentale sont engagés dans une course contre la montre, entre blessés à soigner et sélection à affiner. France, Portugal, Belgique, Allemagne... Où en sont les favoris et leurs stars ?

Portugal, qui avec Ronaldo?

Le Portugal espère défendre son titre avec un Cristiano Ronaldo dans une forme étincelante. C'est le cas avec la Juventus: à 35 ans, il compte déjà 25 réalisations en 31 rencontres cette saison.

Difficile en revanche de prévoir qui sera le comparse de CR7 à la pointe de l'attaque. Après son transfert mirobolant à l'Atlético Madrid, le jeune Joao Félix reste en ballotage favorable avec Gonçalo Guedes, mais aucun des deux n'est à l'abri.

L'animation de l'entrejeu portugais sera en revanche certainement attribuée aux deux stars de Manchester: Bernardo Silva, un des chouchous de Pep Guardiola à City, et Bruno Fernandes, recrue d'hiver de United qui a relancé la saison des Red Devils. En défense, la fiabilité de Pepe, 37 ans, sera scrutée.

France, des blessés à la pelle

Les champions du monde et vice-champions d'Europe en titre ne s'en sortent pas avec les pépins physiques. Le milieu de terrain, en particulier, reste handicapé par les blessures des "Anglais" N'Golo Kanté (adducteurs), Paul Pogba (cheville) et Moussa Sissoko (genou), toujours en rééducation à Clairefontaine. Les ailes sont aussi plombées par les soucis de Kingsley Coman (cuisse) et Thomas Lemar (ischio-jambiers), tandis qu'Ousmane Dembélé (cuisse) est d'ores et déjà forfait. La seule éclaircie concerne l'ailier marseillais Florian Thauvin, de retour à l'entraînement collectif.

Dans ce tableau noir, Didier Deschamps peut malgré tout se réjouir du bonheur d'Olivier Giroud, son attaquant fétiche, sorti de la cave à Chelsea où il patientait depuis de très longues semaines. Le grand barbu aux 97 sélections sort d'une séquence pleine avec trois titularisations pleines de promesses. Sur le front de l'attaque tricolore, Kylian Mbappé continue d'enchaîner les buts avec le Paris SG, un bonheur que ne connaît pas Antoine Griezmann, toujours pas acclimaté au FC Barcelone.

Allemagne sans certitude

Le sélectionneur Joachim Löw a écarté tous les titulaires du titre mondial 2014, sauf Manuel Neuer et Toni Kroos.

Les stars de l'équipe ne sont plus bardées de titre et sont plutôt des promesses d'avenir: avec Leroy Sané, Serge Gnabry et Timo Werner, redoutable artificier cette saison avec Leipzig, l'attaque est bien pourvue.

Mais derrière, la grave blessure de Niklas Süle a affaibli l'équipe. Difficile de savoir si l'arrière central du Bayern Munich sera revenu à temps pour l'Euro. En son absence, et après les évictions de Jérôme Boateng et Mats Hummels, Löw va devoir composer une charnière avec Rüdiger, Ginter ou Tah, qui n'ont pas encore vraiment montré leur capacité au plus haut niveau international.

Angleterre sans mordant

Avec les blessures de Harry Kane et Marcus Rashford, l'Angleterre craint pour sa puissance offensive, son principal atout dans la campagne de qualification. Les deux joueurs doivent en théorie être remis pour l'Euro, mais dans quel état de forme ?

La relative méforme de Raheem Sterling, sevré de but en 2020 avec Manchester City et touché par un pépin physique récemment, n'arrange rien, alors que Tammy Abraham est également très discret avec Chelsea. Certains ont même commencé plaider pour le retour de Jamie Vardy, lui qui a souhaité se mettre en retrait en 2018. Mais le meilleur buteur anglais du championnat avec Leicester traverse aussi une période de disette depuis le début de l'année.

Belgique, Hazard et suspense

Le sélectionneur Roberto Martinez croise les doigts après la blessure de son génie Eden Hazard (fissure à un tibia) qui le tiendra écarté des terrains durant deux à trois mois. Aura-t-il retrouvé le rythme pour l'Euro ? Heureusement, les Diables Rouges possèdent d'autres atouts, notamment celui de Kevin de Bruyne qui brille de mille feux à Manchester City.

Au poste de milieu défensif, Axel Witsel (Dortmund) n'a jamais paru aussi fort. Et devant, Romelu Lukaku s'est rapidement imposé à l'Inter Milan et marque comme il respire. Les soucis se trouvent plutôt à l'arrière même si le gardien Thibaut Courtois est dans la forme de sa vie au Real. Ce sera bien nécessaire car l'état de santé du "boss" Vincent Kompany reste instable tandis que Jan Vertonghen a perdu sa place de titulaire à Tottenham.

Pays-Bas, défense solide

Si l'on excepte la longue blessure du Lyonnais Memphis Depay, lequel se soigne dans l'espoir de revenir à temps, tous les feux sont au vert côté Oranje. La défense néerlandaise peut compter sur le talent de Virgil van Dijk, au sommet de son art avec Liverpool, et de Matthijs de Ligt, l'ancienne pépite de l'Ajax Amsterdam qui semble avoir bien digéré son transfert vers la Juventus pour 85 millions d'euros.

Portugal, qui avec Ronaldo?Le Portugal espère défendre son titre avec un Cristiano Ronaldo dans une forme étincelante. C'est le cas avec la Juventus: à 35 ans, il compte déjà 25 réalisations en 31 rencontres cette saison.Difficile en revanche de prévoir qui sera le comparse de CR7 à la pointe de l'attaque. Après son transfert mirobolant à l'Atlético Madrid, le jeune Joao Félix reste en ballotage favorable avec Gonçalo Guedes, mais aucun des deux n'est à l'abri.L'animation de l'entrejeu portugais sera en revanche certainement attribuée aux deux stars de Manchester: Bernardo Silva, un des chouchous de Pep Guardiola à City, et Bruno Fernandes, recrue d'hiver de United qui a relancé la saison des Red Devils. En défense, la fiabilité de Pepe, 37 ans, sera scrutée.France, des blessés à la pelleLes champions du monde et vice-champions d'Europe en titre ne s'en sortent pas avec les pépins physiques. Le milieu de terrain, en particulier, reste handicapé par les blessures des "Anglais" N'Golo Kanté (adducteurs), Paul Pogba (cheville) et Moussa Sissoko (genou), toujours en rééducation à Clairefontaine. Les ailes sont aussi plombées par les soucis de Kingsley Coman (cuisse) et Thomas Lemar (ischio-jambiers), tandis qu'Ousmane Dembélé (cuisse) est d'ores et déjà forfait. La seule éclaircie concerne l'ailier marseillais Florian Thauvin, de retour à l'entraînement collectif.Dans ce tableau noir, Didier Deschamps peut malgré tout se réjouir du bonheur d'Olivier Giroud, son attaquant fétiche, sorti de la cave à Chelsea où il patientait depuis de très longues semaines. Le grand barbu aux 97 sélections sort d'une séquence pleine avec trois titularisations pleines de promesses. Sur le front de l'attaque tricolore, Kylian Mbappé continue d'enchaîner les buts avec le Paris SG, un bonheur que ne connaît pas Antoine Griezmann, toujours pas acclimaté au FC Barcelone. Allemagne sans certitudeLe sélectionneur Joachim Löw a écarté tous les titulaires du titre mondial 2014, sauf Manuel Neuer et Toni Kroos.Les stars de l'équipe ne sont plus bardées de titre et sont plutôt des promesses d'avenir: avec Leroy Sané, Serge Gnabry et Timo Werner, redoutable artificier cette saison avec Leipzig, l'attaque est bien pourvue.Mais derrière, la grave blessure de Niklas Süle a affaibli l'équipe. Difficile de savoir si l'arrière central du Bayern Munich sera revenu à temps pour l'Euro. En son absence, et après les évictions de Jérôme Boateng et Mats Hummels, Löw va devoir composer une charnière avec Rüdiger, Ginter ou Tah, qui n'ont pas encore vraiment montré leur capacité au plus haut niveau international.Angleterre sans mordantAvec les blessures de Harry Kane et Marcus Rashford, l'Angleterre craint pour sa puissance offensive, son principal atout dans la campagne de qualification. Les deux joueurs doivent en théorie être remis pour l'Euro, mais dans quel état de forme ?La relative méforme de Raheem Sterling, sevré de but en 2020 avec Manchester City et touché par un pépin physique récemment, n'arrange rien, alors que Tammy Abraham est également très discret avec Chelsea. Certains ont même commencé plaider pour le retour de Jamie Vardy, lui qui a souhaité se mettre en retrait en 2018. Mais le meilleur buteur anglais du championnat avec Leicester traverse aussi une période de disette depuis le début de l'année.Belgique, Hazard et suspenseLe sélectionneur Roberto Martinez croise les doigts après la blessure de son génie Eden Hazard (fissure à un tibia) qui le tiendra écarté des terrains durant deux à trois mois. Aura-t-il retrouvé le rythme pour l'Euro ? Heureusement, les Diables Rouges possèdent d'autres atouts, notamment celui de Kevin de Bruyne qui brille de mille feux à Manchester City. Au poste de milieu défensif, Axel Witsel (Dortmund) n'a jamais paru aussi fort. Et devant, Romelu Lukaku s'est rapidement imposé à l'Inter Milan et marque comme il respire. Les soucis se trouvent plutôt à l'arrière même si le gardien Thibaut Courtois est dans la forme de sa vie au Real. Ce sera bien nécessaire car l'état de santé du "boss" Vincent Kompany reste instable tandis que Jan Vertonghen a perdu sa place de titulaire à Tottenham.Pays-Bas, défense solideSi l'on excepte la longue blessure du Lyonnais Memphis Depay, lequel se soigne dans l'espoir de revenir à temps, tous les feux sont au vert côté Oranje. La défense néerlandaise peut compter sur le talent de Virgil van Dijk, au sommet de son art avec Liverpool, et de Matthijs de Ligt, l'ancienne pépite de l'Ajax Amsterdam qui semble avoir bien digéré son transfert vers la Juventus pour 85 millions d'euros.