Le numéro 7 du Real se rétablit tout doucement... d'on ne sait pas trop quoi. Va-t-on enfin le voir à l'oeuvre prochainement ?

Quand reverrons-nous Eden Hazard en action sous le maillot du Real Madrid ? Après tout, le dernier match de notre dribbleur préféré remonte au 7 août, lorsque le Real Madrid a affronté Manchester City en Ligue des Champions. Ensuite, tout au plus a-t-on vu des photos d'Hazard dans les tribunes lors du match des Diables rouges pendant la trêve internationale. Mais des vidéos diffusées dans les médias espagnols montrent Eden en pleine séance de fitness avec le Real, prouvant qu'il est sur le chemin du retour. La question est : de retour de quoi ? De sa lutte contre les kilos en trop ? De sa blessure à la cheville ? De la pression mentale qui accompagne son statut ? Difficile à dire.Le fait est que notre compatriote fait tout ce qu'il peut pour être à nouveau au top le plus tôt possible. Il s'est même rendu au complexe d'entraînement lundi dernier, alors qu'il pouvait en principe bénéficier d'un jour de congé. Mardi, il a rejoint ses coéquipiers pour une séance de groupe pour la première fois depuis le début de la préparation de la nouvelle saison.Le match de samedi soir, qui se disputera sur le terrain du Betis, arrive trop tôt pour Eden Hazard. Zinédine Zidane l'a clairement laissé entendre lors de sa dernière conférence de presse: "Il ne s'est pas beaucoup entraîné avec le groupe et nous devons aller lentement avec lui. Nous voulons qu'il soit de retour à 100% dès que possible." En coulisses, le coach français aurait clairement fait savoir qu'il n'utilisera Hazard que lorsqu'il sera vraiment prêt pour cela et qu'il le laissera sur le côté jusqu'à ce moment-là.Cependant, le Real Madrid aurait bien besoin d'Hazard, au vu de son premier match de championnat contre la Real Sociedad. Le match à Anoeta s'est soldé par un 0-0 sans âme. Le Real, qui a dominé le match, a tiré seize fois au but, dont quatre fois depuis la surface, mais sans marquer.Avec le prêt de Gareth Bale à Tottenham, Hazard est désormais le seul Madrilène à avoir coûté plus de 100 millions d'euros. James Rodríguez a également quitté la Maison Blanche et s'est tourné vers Everton. En outre, l'arrière gauche Sergio Reguilón (Tottenham) et l'arrière droit Achraf Hakimi (Inter) ont également été vendus, et des jeunes, tels que Reinier et Brahim Díaz, ont eux été prêtés.Rien à signaler côté entrant. Martin Odegaard a été rappelé de la Real Sociedad, mais pour le reste, Madrid reste bien silencieux. Edinson Cavani aurait été proposé, mais l'attaquant uruguayen a été poliment refusé.Après tout, Florentino Pérez veut économiser 180 millions d'euros et voudrait dans un premier temps réduire sur la masse salariale. Les joueurs devraient alors renoncer à 10 ou 20% de leur salaire. Dépenser de l'argent pour les transferts dans le même temps ne serait pas vraiment apprécié dans le vestiaire.Zidane affirme également dans les médias qu'il est "satisfait de son noyau et qu'il a toute confiance en lui", mais la question est de savoir s'il pense vraiment pouvoir rivaliser avec ce groupe pour les trophées. Le plus gros "transfert" que Zizou puisse souhaiter serait un Hazard parfaitement rétabli et qui s'adapte enfin à son club. La patience est une vertu bien nécessaire au Real.