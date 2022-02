Vous pensiez que c'était Jan Oblak, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma ou Manuel Neuer. Bah détrompez-vous. C'est en Turquie qu'est établi l'actuel meilleur dernier rempart du continent. On vous explique pourquoi.

Par ESM (European Sports Media)

Le Turc de 25 ans est sous le feu des projecteurs chaque semaine à Trabzonspor et susciterait l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League. Si Trabzonspor est le leader autoritaire de la Süper Lig turque cette saison, c'est en grande partie grâce à son capitaine Ugurcan Cakir.

Lors du dernier match de championnat avant la trêve hivernale, contre Galatasaray, il a de nouveau été élu homme du match après avoir réalisé plusieurs arrêts importants.

Dans les tribunes se trouvaient des recruteurs de clubs de Premier League, Bundesliga, Serie A et deLiga. Les pistes menant au Borussia Dortmund et au RB Leipzig sont les plus sérieuses annoncées concernant le gardien de 25 ans.

Ahmet Agaoglu, le président de Trabzonspor, a déjà déclaré que Cakir pourrait partir si un club acquéreur met un prix suffisant pour s'attacher ses services. Les chiffres de Bein Sports, une chaîne qui couvre le championnat turc en direct, montrent qu'il possède le pourcentage d'arrêts le plus élevé des gardiens de but des grands championnats européens. Cakir laisse derrière lui des gardiens de but comme José Sá, Yassine Bounou et Samir Handanovic.

Numéro 1 aussi en équipe nationale

Depuis 2019, il est également le dernier rempart numéro 1 de l'équipe nationale turque. Il défendait les filets de sa sélection lorsu dernier Euro mais n'a pu empêcher les Turcs de s'incliner trois fois sans gloire dans une poule avec la Suisse, le Pays de Galles et l'Italie. Et il n'avait pas non plus livré des prestations qui tapent dans l'oeil comme celles qu'il effectue en ce moment.

Liste des gardiens avec le meilleur pourcentage d'arrêts en Europe

1 Ugurcan Cak?r (Trabzonspor): 82%

2 José Sá (Wolverhampton): 81%

3 Mark Flekken (Fribourg): 80%

4 Yassine Bounou (FC Seville): 79%

5 Unai Simon (Athletic Bilbao): 78%

Aaron Ramsdale (Arsenal): 78%

Pau Lopez (Olympique Marseille): 78%

Samir Handanovic (Inter): 78%

Walter Benítez (Nice): 78%

Bron: Bein Sports

