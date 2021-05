Que de bouleversements ! Grâce à un succès arraché dans les dernières minutes par le revanchard Luis Suarez, l'Atlético Madrid est venu à bout d'Osasuna 2-1 pour la 37e journée et garde le contrôle de la Liga, deux points devant le Real Madrid, timide vainqueur à Bilbao 1-0.

Un but qui a des airs de titre ? Sur une belle passe de Yannick Carrasco, le providentiel "Pistolero" uruguayen a permis aux "Colchoneros" de renverser le match (88e), après l'ouverture du score d'Ante Budimir (76e) et l'égalisation de Renan Lodi (82e), pour conserver leur première place au classement devant la bande à "Zizou", annoncé partant par la presse espagnole.

Du fait du succès du Real à Bilbao, l'Atlético Madrid n'a pas été sacré dès ce dimanche, mais pourrait célébrer son 11e titre national en cas de victoire dimanche prochain sur le terrain de Valladolid lors de la dernière journée de championnat, le 23 mai.

Du suspense jusqu'au bout ! Alors que le sprint final de Liga offrait déjà l'un des scénarios les plus serrés et passionnants depuis de nombreuses années, le multiplex de l'avant-dernière journée de championnat a tenu toutes ses promesses.

Et il faudra donc attendre la dernière journée, dans une semaine, pour conaître le nom du futur champion d'Espagne.

Le Real y croit toujours

On a longtemps cru que les "Colchoneros", leaders depuis la 9e journée, allaient craquer et céder leur trône au tenant du titre, le Real Madrid.

Budimir, l'attaquant d'Osasuna, a ouvert le score d'une tête puissante qu'Oblak a sauvé derrière la ligne... et, toujours dans le dernier quart d'heure, Lodi a égalisé en marquant son premier but de la saison en Liga sur une lumineuse ouverture de Joao Felix.

C'était avant le but de la victoire, deux minutes avant la fin du temps règlementaire, de l'ex-blaugrana Luis Suarez, son 20e but en Liga cette saison.

Un gros soulagement pour les "Rojiblancos" qui auraient pu sceller leur destin plus tôt: double occasion de Luis Suarez dès l'entame, frappe lointaine de Saul Niguez sur le poteau (43e), buts annulés pour hors-jeu de Stefan Savis et Yannick Carrasco... autant d'occasions qui auraient pu permettre à l'Atlético de vivre une fin de partie plus tranquille.

Mais, fidèles à leur image, les hommes de Diego Simeone ont souffert pour arracher ce succès précieux et faire durer le suspense en Liga.

Car le Real de Zidane, lui, croit toujours au titre. Un but involontaire marqué par Nacho, du genou (69e), a offert un timide succès aux "Merengues" qui devront à tout prix gagner dimanche prochain contre Villarreal pour espérer conserver leur couronne nationale.

- La 'der' de Messi au Camp Nou ? -

Côté Barça, a-t-on assisté au dernier match de Leo Messi au Camp Nou ce dimanche soir ? Le N.10 argentin, qui avait déjà évoqué des envies de départ en fin de saison dernière, a ouvert le score d'une tête croisée bien placée dans le petit filet adverse (28e), sur une ouverture classique de Sergio Busquets.

De quoi consolider sa position de 'Pichichi' (meilleur buteur de Liga), avec 30 buts. Malheureusement, cela n'a pas suffi. Les Catalans ont contrôlé la première période, avec notamment de bonnes combinaisons entre Messi et Antoine Griezmann, et de bons apports du jeune Ilaix Moriba et d'Ousmane Dembélé sur son aile.

Mais les hommes de Ronald Koeman, menacé d'éviction après une réunion avec le président du Barça dans la semaine, se sont fait rejoindre dix minutes plus tard: une frappe de Santi Mina a été masquée par Gerard Piqué, fautif sur le marquage, et Marc-André ter Stegen n'a même pas bougé.

Ce même Santi Mina a offert la victoire au Celta avec un deuxième but à la 89e qui a fini d'enterrer le Barça (2-1), après l'expulsion de Clément Lenglet (87e).

