L'ancien international français Eric Cantona recevra jeudi à Monaco le Prix du président de l'UEFA, rejoignant ainsi au palmarès Raymond Kopa, Johan Cruyff ou encore David Beckham, a annoncé mardi l'instance européenne.

Attaquant vedette de Manchester United, formé à Auxerre et passé par Marseille, Nîmes et Leeds, Cantona, 53 ans, joueur imprévisible au caractère bien trempé, est récompensé "non seulement pour sa carrière de joueur de très haut calibre, mais aussi pour sa personnalité, lui qui a refusé les compromis et a défendu ses valeurs", a expliqué Aleksander Ceferin, dans le communiqué de l'UEFA.

Après sa carrière de joueur, Cantona a contribué au développpement du football de plage et est devenu acteur.

Le Prix du président de l'UEFA, créé en 1998 et qui sera remis jeudi lors du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, est décerné aux "véritables protagonistes" qui ont participé "au développement et au succès du football", explique l'instance.

Le Prix a été décerné l'an passé à David Beckham.