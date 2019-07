Au milieu des années 90, la Belgique a vu passer une fusée offensive appelée Mario Stanic. En quelques mois, le Croate s'est offert le doublé avec Bruges et le titre de meilleur buteur avant de filer à Parme et Chelsea. Souvenirs d'une légende.

Les cheveux rasés et le visage sans relief ont depuis longtemps laissé place à la queue de cheval et à la barbichette bien taillée. Entre cinéma et bar lounge, le Kaptol Boutique du centre-ville de Zagreb correspond parfaitement à l'image soignée et élégante du Mario Stanic version 2019. Garni de divans colorés et de plantes vertes, le lieu incite à une détente qui vient à point nommé pour l'ancien attaquant. Quinze ans après la fin de celle-ci, le Croate embarque dans une interview aux aspects biographiques.

...