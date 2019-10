Entre 5.000 et 12.000 tickets par match pour les supporters belges à l'Euro 2020

Il est d'ores et déjà certain que l'Union Européenne de football (UEFA) attribuera entre 5.000 et 12.000 tickets aux supporters belges pour chaque match des Diables Rouges lors de la phase finale de l'Euro-2020 (du 12 juin au 12 juillet). Ils seront mis en vente du 4 au 18 décembre, a communiqué vendredi l'Union royale belge de football (URBSFA).