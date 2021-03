L'ancien président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu a été entendu par la police mardi dans l'affaire du 'Barçagate' avant d'être libéré à titre provisoire.

Bartomeu et son ancien bras droit Jaume Masferrer avaient été arrêtés lundi soir et avaient passé la nuit dans un commissariat de Barcelone. Ils ont été tous les deux entendus dans l'affaire du 'Barçagate'. Cette affaire avait éclaté en février 2020 lorsque la radio espagnole Cadena Ser avait montré que plusieurs figures du club, toutes critiques à l'égard du président, faisaient l'objet d'une campagne de dénigrement sur internet. La radio avait montré que le club avait versé un million d'euros en six factures distinctes à cette entreprise, I3 Ventures, avec qui le Barça a depuis coupé les ponts. Soit un montant six fois supérieur aux prix du marché, selon la presse. Critiqué par les supporters du club catalan, Bartomeu avait démissionné de son poste en octobre dernier. Les élections pour nommer le nouveau président du Barça sont prévues le dimanche 7 mars.

