Aucune date n'a été fixée pour les premières foulées de Messi sur les prés français. Ce ne serait en tout cas pas ce week-end contre Strasbourg. Matz Sels ne sera pas le premier gardien de Ligue 1 à se frotter aux frappes de La Pulga.

Lionel Messi a exprimé mercredi son "immense bonheur" de rejoindre le Paris Saint-Germain, lors d'une conférence de presse de présentation au Parc des Princes.

"J'ai envie de retrouver mes partenaires, l'encadrement, et de commencer cette nouvelle étape", a indiqué l'Argentin de 34 ans, reconnaissant qu'il avait été "très dur" de quitter le FC Barcelone "après autant de temps".

Déjà quatre fois vainqueur de la Ligue des Champions avec Barcelone, l'Argentin espère ajouter une cinquième coupe aux grandes oreilles à son palmarès avec les Parisiens. "C'est une compétition difficile avec les meilleures équipes du monde. Pour la gagner, il faut aussi avoir cette petite dose de chance. Je sens que le club est prêt à se battre pour tous les trophées et je suis ici pour gagner. Je rêve de gagner une nouvelle Ligue des Champions et je pense que je suis venu à l'endroit idéal pour y parvenir. Le club est passé tout près ces dernières années."

Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a également exprimé son immense fierté de pouvoir présenter l'Argentin à la presse. "C'est un jour historique pour le club et le monde du football dans son ensemble. Je suis très heureux que Lionel a choisi le Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui rend le football beau et magique." Pour la première fois de sa carrière, Messi, qui avait fait ses débuts professionnels en 2004 à Barcelone, va découvrir un autre championnat.

Lionel Messi sur sa nouvelle pelouse avec son nouveau maillot. © iStock

L'Argentin ne devrait cependant pas être présent sur la pelouse ce week-end contre Strasbourg. "J'ai été en vacances pendant un mois et je ne suis pas encore prêt sur le plan physique. Aucune date n'a été fixée avec le staff pour mes débuts. J'ia surtout hâte de commencer les entraînements et de rencontrer mes nouveaux coéquipiers", a ajouté la 'Pulga'.

Messi, 34 ans, était sans club depuis la fin de son contrat. Alors que tout semblait en bonne voie pour une prolongation de l'Argentin avec le Barça, le club catalan avait annoncé jeudi dernier que Messi ne serait prolongé.

Dimanche dernier, l'homme aux six Ballons d'Or avait donné une dernière conférence de presse d'adieu au Camp Nou. "C'est très difficile pour moi de partir comme ça après tant d'années, je n'étais pas préparé à ça", avait expliqué Messi en larmes. "J'aurais voulu dire que l'on reste ici à la maison à ma famille. Cela fait 21 ans que je suis ici. J'ai tout donné pour ce maillot dès le premier jour jusqu'au dernier. Je n'ai jamais imaginé quitter le club. Et jamais de cette manière-là."

