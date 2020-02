Eden Hazard a retrouvé une place de titulaire dans le onze du Real Madrid après plus de trois mois d'absence, dimanche à l'occasion du match de 24e journée de Liga face au Celta Vigo. Une rencontre qui s'est soldée par un partage 2-2. Le Diable a livré 70 minutes déjà très intéressantes pour un retour.

Eden Hazard et Thibaut Courtois étaient titulaires au coup d'envoi. Hazard n'avait plus joué depuis le 26 novembre dernier en raison d'une blessure à la cheville droite, occasionnée face au Paris Saint-Germain en phase de poules de la Ligue des champions. Il avait repris le chemin de l'entraînement fin janvier.

Rapidement mené après le but de Smolov (8e), le Real a égalisé par Kroos (52e). Eden Hazard a ensuite provoqué un penalty, transformé par Sergio Ramos pour faire 2-1 (65e). Le capitaine des Diables Rouges a ensuite été remplacé à la 73e minute.

Hazard a livré 70 minutes de très bonne qualité, multipliant les accélérations ou les combinaisons intéressantes avec Karim Benzema, notamment. Un retour en forme presque immédiat qui a rassuré les fans du Real, eux qui n'avaient plus vu le Belge sur les terrains depuis quasi trois mois. . © iStock

L'équipe de Zinedine Zidane se dirigeait vers la victoire quand Santi Mina a trompé Thibaut Courtois pour fixer le score à 2-2 à la 86e minute.

Face à une équipe qui lutte pour son maintien (Vigo est 17e avec 21 points), le Real a perdu deux points dans la lutte pour le titre. Los Blancos sont leaders avec 53 points, soit un seul point d'avance sur le FC Barcelone, qui a battu Getafe 2-1 samedi.

PENALTY | @hazardeden10 a été décisif pour son premier match après presque trois mois ! 🇧🇪💪#RealMadridCelta

