L'ancien attaquant du FC Bruges a repris du poil de la bête : il a déjà été impliqué dans 13 buts à Watford cette saison. Cela fait de lui le deuxième joueur le plus efficace de la Premier League.

Qui est le joueur de la saison à Watford jusqu'à présent ? Les lecteurs de The Watford Observer ont été invités à répondre à cette question aux alentours de Noël. Ismaila Sarr a obtenu 2 % des voix, Joshua King 5 % et Moussa Sissoko 16 %. Mais le grand gagnant du sondage est l'ancien joueur du Club Emmanuel Dennis : pas moins de 77 % des personnes interrogées ont cliqué sur son nom. Le Nigérian de 24 ans doit ce plébiscite à un début de saison phénoménal avec les Hornets. Ses 8 buts et 5 passes décisives en 16 matches lui permettent d'avoir un pied dans 59% des buts de Watford en Premier League. (13 sur les 22 buts des Londoniens). Seul Mo Salah de Liverpool fait mieux en termes de chiffres avec 15 buts et 9 passes décisives. Mais l'Egyptien n'est impliqué "que" dans 48% des 50 buts des Reds jusqu'à présent.Emmanuel Dennis est donc devenu d'une importance vitale pour Watford, surtout maintenant que le club est tombé à deux points de la zone de relégation après cinq défaites consécutives. L'entraîneur Claudio Ranieri en est également conscient, et est frustré que son joueur ait été convoqué par le Nigeria en vue de la prochaine CAN. Selon l'entraîneur italien, Watford a reçu la demande de la Fédération nigériane de football trop tard, mais au pays des Super Eagles, on est convaincu que Dennis sera de la partie. L'ex-joueur du Club de Bruges devrait prendre l'avion samedi après le match à domicile contre Tottenham et rejoindre l'équipe nationale.Emmanuel Dennis n'est pas le seul joueur de Watford à partir pour la Coupe d'Afrique des Nations. Son compatriote William Troost-Ekong (un autre ancien de Pro League passé par La Gantoise), homme fort de la défense des Hornets, a même été nommé capitaine de l'équipe nationale.Watford devra également se passer d'Imran Louza et d'Adam Masina, tous deux appelés par le Maroc, en janvier."L'incident du bus" juste avant la rencontre de C1 entre le FC Bruges et le Borussia Dortmund semble désormais bien loin. Que ce soit sous Ivan Leko ou Philippe Clement, Emmanuel Dennis n'est jamais parvenu à devenir l'un des incontournables du onze de base Blauw en Zwart. Les deux buts qu'il a inscrits contre le Real Madrid lors de la campagne de Champions League 2019/20 sont sans doute le point culminant de sa carrière en Venise du Nord, mais ont également annoncé son chant du cygne. Pendant trop longtemps, il a vivoté sur cet exploit contre la Casa Blanca. Dans son esprit, l'attaquant nigérian avait déjà obtenu son meilleur transfert, mais les choses se sont passées tout à fait différemment. Au Club, ses frasques de la saison dernière ont fini par lasser la direction qui l'a loué en janvier dernier au FC Cologne en Bundesliga en échange d'1,2 million d'euros. En Allemagne, l'attaquant n'a pas réussi à percer et sa carrière semblait alors se trouver dans le creux de la vague. Le FC Bruges était du coup bien heureux que son ancien diamant qui ne semblait plus pouvoir être poli puisse être vendu à Watford pour quatre millions d'euros lors du dernier été.A Vicarage Road, Emmanuel Dennis semble enfin faire honneur à son surnom de "Neymar nigérian", surtout depuis que Claudio Ranieri a succédé à Xisco Muñoz, limogé début octobre. L'attaquant a déposé sa carte de visite contre plusieurs clubs de renom. Avec un but et deux passes décisives, il a presque à lui seul mené Manchester United à l'abattoir (4-1) et annoncé le renvoi d'Ole Gunnar Solskjaer. Il a également marqué contre Chelsea et Leicester City. "Je suis très impressionné par ses performances", a déclaré Ranieri à Sky Sports. "Je pense qu'il peut aller dans un grand club à la fin de la saison, mais j'espère qu'il restera ici.", a poursuivi le technicien qui fut champion d'Angleterre avec Leicester. L'ex-capitaine Troy Deeney l'espère également. L'attaquant a joué pendant onze ans pour les Hornets avant d'enfiler la liquette de Birmingham City l'été dernier. Il y a quelques semaines, il a donné le coup d'envoi contre Chelsea et a parlé de son héritage : "Les joueurs légendaires pour moi - Luther Blissett, John Barnes, Tommy Mooney, Tommy Smith - ont tous laissé une empreinte ici. J'ai aussi apporté ma contribution et maintenant c'est aux garçons de l'équipe actuelle d'écrire les prochaines pages du club. Je pense qu'Emmanuel Dennis se débrouille très bien et s'il reste ici pendant encore cinq ans, il pourrait devenir la prochaine légende sur la liste".