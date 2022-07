Le match entre les rivaux " éternels " du championnat espagnol se déroulera le 24 juillet (05h00 heure belge) sur la pelouse de l'Allegiant Stadium, aux États-Unis. Les hommes de Xavi se trouvent aux USA depuis le 17 juillet. Trois jours après, les catalans atomisent l'Inter Miami lors de leur deuxième match de la saison préparatoire. Équipe présidée par un ancien de la Maison Blanche... un certain David Beckham. Le résultat ? 0-6. Quant aux Madrilènes, leur préparation a débuté le 4 juillet. Ces derniers ne bénéficient pas de match dans les jambes, contrairement au Barça. Que peut-on donc attendre de cette rencontre ?

Fini les années sombres au Spotify Camp Nou. Une nouvelle ère débute. Le bâtisseur de cette ère ? Une légende du club, Xavi. Sa mission ? Recoller les morceaux d'une équipe détruite, tant financièrement que mentalement. Depuis 2019 les Blaugranas peinent à retrouver leurs marques. Les succès en Ligue des Champions deviennent des souvenirs lointains, les sacres domestiques... irréguliers. Gavi, Fati, Pedri, Dest... les jeunes talents du Barça préservent les socles de l'équipe. Et dans cette équipe truffée de prodiges prometteurs, des joueurs plus expérimentés viennent de s'y ajouter.

Le renouveau : la meilleure défense, c'est l'attaque

103 millions, soit la somme totale déboursée par les Blaugranas cet été. Le dernier match opposant les deux clubs espagnols remonte au mois de mars dernier. Ce 0-4 infligé à domicile repose sans doute dans un petit coin de la tête d'Ancelotti. Mais devrait-il s'inquiéter encore plus pour la nouvelle saison ? Avec le recrutement de Robert Lewandowski, les catalans disposent d'un choix offensif abondant. En pointe, le Polonais peut s'avérer fatal. Pierre-Emerick Aubameyang aussi. Le Gabonais a inscrit onze buts en 17 matchs l'année précédente en championnat. Sans oublier Memphis Depay, utilisé lors du dernier match amical, malgré les rumeurs qui le veulent à la sortie du club.

Cité à plusieurs cadors européens, Raphinha décide de poser ses valises à Barcelone. Dès ses premières 45 minutes contre l'Inter Miami Raphinha impressionne. Un but, deux passes décisives. L'ailier semble pleinement intégré et dégouline de confiance. "Pour moi, nous sommes meilleurs que le Real" ajoute l'ex joueur de Leeds United en post-interview. Pour rappel, Xavi dispose également de Dembélé, Fati et Ferran Torres sur les flancs. Expérience, jeunesse, talent... tout y est.

Pour améliorer sa défense et son milieu de terrain, le club catalan s'est dirigé vers des options moins onéreuses. Frank Kessié, champion d'Italie la saison précédente avec l'AC Milan et Andreas Christensen, vainqueur de la Ligue des Champions en 2021 avec Chelsea, arrivent en tant que transferts libres. Selon Fabrizio Romano, le Barcelone FC serait à la trousse de Jules Koundé, défenseur du FC Seville. Mais leur offre n'égalerait pas celle effectuée par Chelsea.

Ancelotti : fidèle à ses soldats

Le noyau des madrilènes reste similaire à celui de l'année passée. Deux transferts, trois départs, voici le résumé du mercato des Merengues. Le Real s'offre donc Antonio Rüdiger, libre de tout contrats avec le Chelsea FC. Florentino Perez verse 80 millions dans les comptes de Monaco pour attirer Aurélien Tchouameni. Acheté pour 60 millions d'euros, Luka Jovic n'a jamais trouvé sa place au sein du Real. Le Serbe quitte donc l'Espagne et rejoint la Fiorentina pour la somme de 16 millions. Le jeune japonais Takefusa Kubo adhère le groupe du Real Sociedad. Ces derniers paient 6.5 millions pour 50% des droits économiques du joueur. Gareth Bale passe de l'autre côté de l'Atlantique pour défendre les couleurs du Los Angeles FC.

L'amical contre les hommes de Xavi sera le premier de la série préparatoire du Real. Cette rencontre offrira l'occasion aux deux clubs de tester leurs nouvelles recrues. Les champions d'Europe affronteront ensuite le Club America et la Juventus aux États-Unis, avant de disputer la finale de la Super Coupe d'Europe contre l'Eintracht Francfort à Helsinki.

