Eduardo Camavinga, l'équipier de Jérémy Doku à Rennes, quitte le club français et rejoint le Real Madrid, ont annoncé les deux clubs mardi. Il a signé un contrat de six saisons avec les Merengues.

Camavinga, 18 ans, avait fait ses débuts professionnels en 2019 avec Rennes à 16 ans, 4 mois et 27 jours, devenant le premier joueur né en 2002 à jouer un match dans un des cinq grands championnats européens. Depuis, il a joué 88 rencontres avec le club breton, avec qui il a participé à la Ligue des Champions la saison dernière, et inscrit 2 buts. L'international français (3 caps) s'est engagé pour les six prochaines saisons avec le club de Thibaut Courtois et Eden Hazard.