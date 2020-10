Les absences répétées de l'ailier gauche du Real Madrid coûte cher au niveau de sa valeur marchande. Ce qui n'empêche pas le joueur d'être soutenu par les plus grands.

Le calme règne autour d'Eden Hazard. En soi, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'un côté, on attend avec impatience le match des Diables rouges contre l'Angleterre (qui se disputera sans lui, mais sans que cela ne réduise fortement les chances belges de s'imposer à Wembley). Et d'autre part, les médias espagnols ont un os à ronger grâce au FC Barcelone, où le président Josep Bartomeu est de plus en plus mis sous pression. Sans oublier que l'actualité espagnole est dominée par le Covid-19: le gouvernement espagnol a d'ailleurs déclaré l'état d'urgence à Madrid.Les projecteurs ne sont donc pas braqués sur le numéro 7 du Real. Ainsi, il peut se concentrer sur son énième retour en toute tranquilité. Entre-temps, on a appris que sa valeur marchande avait chuté de 20% supplémentaires, passant de 80 millions à soixante millions d'euros. Au moment de sa signature à la Casa Blanca, il y a un an, Hazard valait toujours 150 millions d'euros, selon le site Transfermarkt.Thibaut Courtois, revenu à son meilleur niveau ces dernières semaines, a fait le chemin inverse : il vaut désormais 75 millions d'euros, le montant le plus élevé qu'il ait jamais atteint. Il est même le joueur le plus précieux du noyau madrilène, devant Federico Valverde et Raphaël Varane, tous deux estimés à septante millions d'euros. Crise ou pas crise, Hazard a bénéficié de soutiens de poids. Par exemple de celui de Luka Modric, qui a déclaré dans une émission radio espagnole qu'Hazard est "l'un des meilleurs joueurs du monde". "Il est incroyable et je suis sûr qu'il le montrera encore cette année si les blessures le laissent en paix."Interviewé par Mbaye Leye sur RTL Sports avant le match contre la Côte d'Ivoire, Didier Drogba, n'est pas inquiet pour Hazard. "Eden traverse un moment difficile. Même moi, j'en suis frustré parce que je le connais. Je sais ce qu'il peut faire. Je souhaite vraiment qu'il puisse jouer à son meilleur niveau du Real et je sais que ça viendra. Il en sortira encore plus fort mentalement et Zidane est quelqu'un qui peut le guider", a affirmé l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille et de Chelsea, désormais âgé de 42 ans. Bref, le message est clair : reste positif, Eden ! Si l'on ose écrire, évidemment...