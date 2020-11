Titulaire face à Villarreal et l'Inter, le Diable rouge a marqué en Champions League, mais court toujours après sa forme.

Ces jours-ci, les meilleurs joueurs rivalisent d'hommages à Diego Maradona. Pas Eden Hazard : aucune mention du Pibe sur ses réseaux sociaux. Sa dernière photo Instagram, c'est lui sur le pré pendant Inter-Real Madrid, avec cette légende : "Points vitaux dans la @championsleague #hala madrid #UCL."

Oui, on peut dire que ces points étaient importants. La victoire 0-2 offre un nouveau répit à Zinedine Zidane. Car les performances irrégulières du Real font monter la tension du président Florentino Pérez. Une chose est devenue claire cette semaine : Zizou est derrière (la plupart de) ses joueurs et (la plupart de) ses joueurs sont derrière lui. Le fait que le Real, sans un certain nombre d'éléments-clés (Sergio Ramos, Karim Benzema), ait mis l'Inter au tapis dans la première demi-heure en dit long sur l'attitude des garçons qui étaient sur le terrain.

Bien sûr, le mérite en revient aussi à Zidane, qui ne taille jamais un joueur et défend toujours ses troupes. Un pour tous, tous pour un. Autre exemple : les discussions difficiles autour de la prolongation du contrat de Sergio Ramos. Zidane ne cache qu'il pense que son défenseur mérite une prolongation, qui tarde pourtant à venir. Quand un coach prend soin de vous, vous êtes heureux de faire un effort supplémentaire.

Au pays imaginaire

Eden Hazard sera vraisemblablement d'accord avec ça. Zidane a éloigné la pression des épaules de son poulain autant que possible et l'a titularisé deux fois en cinq jours (contre Villarreal et l'Inter). Dans ces compétitions, Hazard a fait le travail, mais cherche toujours sa meilleure forme. Après sa blessure musculaire et sa récente infection au corona, c'est plutôt logique, mais cela a inspiré un chroniqueur du magazine sportif AS à une objection hilarante.

Il écrit que la "forme optimale" du Belge se rapproche tout doucement d'un pays imaginaire, quelque chose que nous espérons tous, mais que ne verra jamais le jour. Il fait également une comparaison avec Sancho Panza. Dans le livre de Miguel de Cervantes, il monte sur son âne en tant qu'écuyer de Don Quichotte avec la perspective d'être un jour autorisé à diriger son propre pays. Mais c'est une utopie. La "forme optimale" de Hazard est-elle aussi une utopie ?

"Je ne doute pas qu'Hazard soit galactique. Mais ce dont je commence à douter, c'est s'il se souvient encore à quel point il est bon." Un journaliste de AS

Notre confrère termine sa chronique tout en métaphore : "Je ne doute pas qu'Hazard soit galactique. Mais ce dont je commence à douter, c'est s'il se souvient encore à quel point il est bon. Depuis qu'il a signé au Real, il me rappelle cet album des Guns N 'Roses. C'était censé être un chef-d'oeuvre, mais il n'est jamais sorti. Quand, douze ans plus tard, la galette était enfin là, plus personne ne l'attendait. Espérons que nous ne tarderons pas à voir le meilleur Hazard."

