Eden Hazard a repris les entraînements avec le Real Madrid, huit jours après sa blessure au quadriceps de la jambe gauche, a communiqué le club espagnol jeudi.

Le capitaine des Diables Rouges a "alterné travail en-dehors et sur la pelouse" en compagnie de ses équipiers Rodrygo et Federico Valverde. Les Madrilènes se préparent pour leur match de championnat dimanche contre Valence.

Hazard, 30 ans, se remet actuellement d'une blessure au quadriceps gauche encourue à l'entraînement le mercredi 3 février dernier. Zinédine Zidane, l'entraîneur des Merengues, avait estimé son absence à trois semaines.

C'est la troisième blessure musculaire d'Hazard cette saison, après une première qui lui a fait manquer le début de saison et une deuxième qui l'a tenu écarté des terrains en décembre. Le Brainois avait également été testé positif au coronavirus en novembre. Il a manqué pas moins de seize rencontres au total contre treize à peine disputées (3 buts).

L'infirmerie du Real Madrid, où évolue également Thibaut Courtois, est actuellement bien remplie avec les blessures de Rodrygo, Federico Valverde, Sergio Ramos, Eder Militao, Daniel Carvajal, Lucas Vázquez, Alvaro Odriozola et Marcelo.

