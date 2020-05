Eden Hazard, opéré de la cheville début mars, a pris beaucoup de plaisir à retrouver ses équipiers lundi. Le Diable Rouge a déclaré à Real Madrid TV être "très heureux d'être de retour sur le terrain pour travailler avec ses coéquipiers".

Après une première semaine d'entraînements individuels, les troupes de Zinédine Zidane peuvent désormais s'entraîner en petits groupes et, par exemple, frapper au but.

"La première semaine a été un peu étrange, mais désormais nous pouvons de nouveau nous entraîner en groupe et en frappant", a expliqué le Brainois, impatient que la compétition reprenne ses droits.

"Désormais, il faut attendre que les matchs arrivent, mais je suis très content. Après deux mois, il a été nécessaire de faire du travail physique et avec ballon. Je veux seulement être prêt pour le prochain match et travailler en équipe."

Transféré dans la capitale espagnole depuis Chelsea l'été dernier, Eden Hazard n'a disputé que 15 matches toutes compétitions confondues par sa première saison avec les Merengue, la faute à plusieurs pépins physiques.

La Liga est à l'arrêt depuis mars. Les clubs ont repris les entrainements la semaine dernière, en vue d'une reprise du championnat espérée en juin. Au classement, le FC Barcelone est en tête, avec deux points seulement d'avance sur le Real Madrid après 27 journées.

Hazard en discussion avec Zidane. A bonne distance. © iStock

