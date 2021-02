Le Real Madrid a confirmé qu'Eden Hazard souffre d'une blessure musculaire.

Il sera absent entre 4 et 6 semaines, annonce Marca.

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 3, 2021

Eden Hazard souffre d'une blessure musculaire au quadriceps, a confirmé mercredi le Real Madrid. Le Diable Rouge n'a pas terminé la session d'entraînement de mercredi.

"Après les tests effectués aujourd'hui sur notre joueur Eden Hazard par les services médicaux du Real Madrid, une blessure musculaire au niveau du quadriceps antérieur gauche a été diagnostiquée. En attente l'évolution", a écrit le club dans un communiqué, sans préciser la durée de l'indisponibilité du Diable Rouge.

Le capitaine des Diables Rouges, âgé de 30 ans, avait suscité quelques interrogations après avoir manqué l'entraînement mardi. Le journal madrilène Marca évoquait une fatigue musculaire, qui avait poussé le N.7 des Merengues à s'entraîner à l'intérieur par précaution.

De retour mercredi, il a interrompu la séance collective d'entraînement. C'est la troisième blessure musculaire d'Hazard cette saison, après une première qui lui a fait manquer le début de saison et une deuxième qui l'a tenu écarté des terrains en décembre. Le capitaine des Diables Rouges a aussi souffert du coronavirus en novembre. Cette saison, il n'a donc disputé que 13 rencontres, toutes compétitions confondues, dont 8 en championnat (deux buts).

Marca évoque une indisponibilité de quatre à six semaines, ce qui remettrait en question sa présence pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre l'Atalanta le 24 février.

