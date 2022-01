Monté au jeu pour les prolongations lors de ce quart de finale à Elche, le Brainois a offert la victoire à la 115e en éliminant le gardien adverse avant d'envoyer le ballon au fond des filets dans un angle fermé.

Eden Hazard a envoyé le Real en quarts de finale de la Coupe du Roi. Le Real Madrid s'est en effet imposé 1-2 après prolongations en déplacement sur le terrain d'Elche dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du Roi jeudi. Eden Hazard, monté au jeu au début des prolongations pour le Real, a offert le but de la victoire aux siens en toute fin de rencontre.

Après 90 minutes de temps réglementaire muettes, Elche et le Real Madrid se sont dirigés vers les prolongations. Alors qu'Eden Hazard est monté sur la pelouse au début de celles-ci, à la place de Rodrygo, Marcelo a écopé d'une carte rouge à la 102e minute, une minute avant que Verdu n'ouvre le score pour Elche (103e). Le Real a alors puisé dans ses ressources pour égaliser via Isco (108e), avant qu'Eden Hazard, lancé par Alaba en profondeur, n'élimine le gardien et n'envoie le ballon au fond des filets dans un angle serré (115e). Pere Milla a reçu une carte rouge anecdotique dans le temps additionnel après un but annulé pour Elche, tandis que le Real s'est qualifié pour les quarts de finale.

😍 | Eden est de retour ! 🥳🇧🇪 pic.twitter.com/TsYs1St7zQ — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 20, 2022

Eden Hazard a envoyé le Real en quarts de finale de la Coupe du Roi. Le Real Madrid s'est en effet imposé 1-2 après prolongations en déplacement sur le terrain d'Elche dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du Roi jeudi. Eden Hazard, monté au jeu au début des prolongations pour le Real, a offert le but de la victoire aux siens en toute fin de rencontre. Après 90 minutes de temps réglementaire muettes, Elche et le Real Madrid se sont dirigés vers les prolongations. Alors qu'Eden Hazard est monté sur la pelouse au début de celles-ci, à la place de Rodrygo, Marcelo a écopé d'une carte rouge à la 102e minute, une minute avant que Verdu n'ouvre le score pour Elche (103e). Le Real a alors puisé dans ses ressources pour égaliser via Isco (108e), avant qu'Eden Hazard, lancé par Alaba en profondeur, n'élimine le gardien et n'envoie le ballon au fond des filets dans un angle serré (115e). Pere Milla a reçu une carte rouge anecdotique dans le temps additionnel après un but annulé pour Elche, tandis que le Real s'est qualifié pour les quarts de finale.