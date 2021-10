Carlo Ancelotti est revenu sur la situation de son ailier belge qui a dû déclarer forfait pour le match de Champions League de ce mardi contre le Shakhtar Donetsk.

Sorti blessé lors de la demi-finale de Nations League contre la France, Eden Hazard n'a toujours pas rejoué depuis lors. Ce mardi, il sera encore absent pour le troisième match de la phase de poule de la Ligue des Champions que le Real Madrid jouera contre le Shakhtar Donetsk.

Pendant la conférence de presse d'avant-match, Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien de la Casa Blanca est revenu sur la situation du capitaine des Diables rouges. "Personne n'est plus frustré que lui par les blessures", a déclaré Carletto. Depuis son transfert royal en provenance de Chelsea en 2019, le Brainois s'est surtout distingué par ses problèmes physiques à répétition. Il n'a ainsi seulement terminé que 4 des 51 rencontres qu'il a disputé pour le club madrilène et sa feuille de statistiques est bien en-dessous des attentes.

Cette saison, l'on pouvait constater une amélioration avec cinq titularisations, huit rencontres disputées et 382 minutes de jeu au compteur, mais son absence contre le Shakhtar n'est évidemment pas une bonne nouvelle. Hazard avait déjà dû déclarer forfait lors de la petite finale de la Nations League contre l'Italie en raison d'une gêne musculaire. Ce week-end, le Real Madrid avait vu sa rencontre de championnat être reportée.

"Eden en a marre de tous ces problèmes", rappelle Ancelotti. "Eden n'est pas blessé, mais il est en surcharge de travail", explique l'entraîneur du Real. "Je pense qu'il sera de nouveau opérationnel pour le Clasico contre le Barça ou pour la rencontre contre Osasuna".

Le Clasico se disputera au Camp Nou le 24 octobre prochain alors que le match contre Osasuna se déroulera à Madrid le 27 octobre.

