Eden Hazard figure pour la première fois de la saison dans la sélection du Real Madrid, pour le match qui opposera les champions d'Espagne à Valladolid mercredi pour le compte de la 4e journée de Liga.

Eden Hazard, 29 ans, n'avait pas encore été repris par Zinédine Zidane pour les premiers matches de championnat du Real. Il fait maintenant partie du groupe des 23 pour le match de mercredi. Il n'avait pas non plus joué avec les Diables Rouges en Ligue des Nations début septembre face au Danemark et à l'Islande, bien qu'il ait été sélectionné par Roberto Martinez.

Mardi, Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real, a indiqué qu'Eden Hazard, blessé à la cheville la saison dernière et dont la dernièra apparition sur un terrain remonte au 16 juillet, était "prêt" à retrouver les terrains.

"Je le vois très proche (d'un retour), il est aussi prêt que possible, il s'entraîne bien avec l'équipe", a déclaré Zidane lors de la conférence de presse précédant le match contre Valladolid mercredi soir.

"Il s'entraîne régulièrement et il va bien, et nous verrons comment le faire jouer", a dit l'entraîneur des Merengue, rejetant les critiques selon lesquelles le capitaine des Diables Rouges, arrivé en surpoids à l'été 2019, profitait de vacances supplémentaires.

"Il a eu un gros problème, dans le sens où cela l'a gêné pendant longtemps (en référence à ses soucis à la cheville droite), mais maintenant il semble aller bien", a-t-il résumé à propos du Brainois.

