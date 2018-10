Eden Hazard ne pense pas qu'il aura le Ballon d'Or: "Modric mérite de le gagner"

"Le Ballon d'Or, je n'y pense pas, car je ne pense pas que je vais le gagner", a expliqué Eden Hazard. "Modric le mérite. Il y a trois-quatre favoris, dont Varane, mais Modric l'aura. Cela récompensera sa magnifique saison", pense capitaine des Diables Rouges.

Le Croate a remporté la Ligue des Champions et disputé la finale de la Coupe du monde avec la Croatie. Auteur d'une excellente Coupe du monde, Hazard a poursuivi sur sa lancée, réalisant un début de saison fracassant.

"Je n'aime pas dire que je suis le meilleur"

"Si tu me dis que je suis le meilleur joueur du monde sur ces trois derniers mois, je te dis que je suis d'accord avec toi", a lancé dans un éclat de rire Hazard. "Non, je n'aime pas dire que je suis le meilleur. Il y a Mbappé, Neymar et il y a toujours aussi Messi et Ronaldo. En ce moment, tout roule bien pour moi, en club et en sélection. J'espère que ça va continuer."

Le sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez n'est pas surpris par les performances actuelles de son N.10. "Il est très bon depuis très longtemps, il est constant et il suffit de voir ses matches et ses statistiques avec l'équipe nationale pour s'en rendre compte", a indiqué Martinez. "Il a réussi une belle Coupe du Monde, et il continue sur sa lancée avec un nouveau coach et une nouvelle philosophie. Il est au top dans un grand championnat, qu'il a déjà gagné deux fois, et avant cela, il a même été champion de France avec une équipe qui attendait cela depuis longtemps."