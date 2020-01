Le Real Madrid ne pourra pas compter sur Eden Hazard pour son match de coupe à Saragosse, formation de D2, mercredi à 21h. C'est ce que l'entraîneur Zinédine Zidane a laissé entendre en conférence de presse ce mardi. Le derby madrilène face à l'Atletico arrivera aussi trop tôt.

"Je préfèrerais évidemment que tous mes joueurs soient prêts", a lancé Zidane. "Hazard est de retour sur le terrain et il travaille avec le staff. Mais il n'a pas encore repris les entraînements collectifs. Nous attendons de voir comment il se sent cette semaine."

Hazard s'était blessé à la cheville droite le 26 novembre dernier en Ligue des Champions face au PSG (2-2) suite à un contact avec Thomas Meunier. Depuis, la plus grosse recrue du Real Madrid l'été dernier est sur la touche. Sans lui, le club madrilène continue de performer après avoir remporté la Supercoupe d'Espagne et pris la tête du classement de la Liga avec trois points d'avance sur Barcelone.

"Je préfèrerais évidemment que tous mes joueurs soient prêts", a lancé Zidane. "Hazard est de retour sur le terrain et il travaille avec le staff. Mais il n'a pas encore repris les entraînements collectifs. Nous attendons de voir comment il se sent cette semaine." Hazard s'était blessé à la cheville droite le 26 novembre dernier en Ligue des Champions face au PSG (2-2) suite à un contact avec Thomas Meunier. Depuis, la plus grosse recrue du Real Madrid l'été dernier est sur la touche. Sans lui, le club madrilène continue de performer après avoir remporté la Supercoupe d'Espagne et pris la tête du classement de la Liga avec trois points d'avance sur Barcelone.