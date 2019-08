Le capitaine des Diables Rouges Eden Hazard a inscrit, ce mercredi soir, son premier but sous les couleurs du Real Madrid.

Le Belge a débloqué le score à la 19e minute de jeu, lors du match amical opposant Salzburg au Real d'une superbe frappe enroulée.

Hazard, à peine arrivé et déjà fortement critiqué par la presse espagnole pour son supposé surpoids et son manque de rentabilité, devrait, avec ce premier but, se sentir davantage libéré pour la suite de la saison (qui, rappelons-le, n'a pas encore commencé).