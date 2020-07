Comme chaque semaine, on ouvre la porte du jardin d'Eden Hazard au Real Madrid. Après une pause de quelques jours à la Costa del Sol, notre compatriote doit être prêt pour l'Europe.

Le règne d'Eden Hazard est terminé. EA Sports a dévoilé la nouvelle jaquette de son jeu fétiche, FIFA, et pour l'édition, 2021 c'est Kylian Mbappé qui est la star, et non plus le capitaine des Diables rouges. C'est logique, étant donné qu'un nouveau joueur est mis à l'honneur chaque année.

Il n'est pas impossible de voir les deux hommes porter le maillot du Real Madrid un jour, mais ça ne sera pas pour cette saison. "Quoiqu'il arrive, je resterai quatre ans au PSG. Je veux aider l'équipe à remporter des trophées", a récemment expliqué l'attaquant de 21 ans, après la victoire du club parisien contre le Celtic (4-0).

Le contrat du Français court jusqu'au 30 juin 2022. On s'attend à ce que la pression sur la direction du PSG augmente en fin de saison prochaine. Car ce n'est pas un secret, Mbappé a un faible pour le Real et Zinédine Zidane.

Costa del Sol

Il est également possible qu'Hazard et Mbappé s'affrontent le mois prochain en Ligue des Champions, par exemple lors de la finale qui se jouera le 23 août à l'Estadio de la Luz de Lisbonne. Mais le Real doit déjà atteindre les quarts. "On va se battre pour la qualification jusqu'à la dernière seconde", a affirmé le coach de 48 ans, plein de gniaque. Une qualité qui sera nécessaire quand on sait que les Merengues auront la lourde tâche de renverser Manchester City chez lui, après avoir subi une défaite 1-2 à domicile. Si le mal devait persister ou réapparaître contre City, ce serait un vrai problème

Zizou a aussi souligné que la semaine que ses joueurs, notamment Eden Hazard et Thibaut Courtois, ont passée à la Costa del Sol n'était pas des "vacances", mais tout juste un petit break pour recharger les batteries en vue de ce duel crucial qui aura lieu le 7 août. Un match que Madrid doit gagner avec deux buts d'avance.

D'ici là, c'est la meilleure version d'Hazard qui devra se présenter sur le pré, celui du match retour contre le PSG lors de la phase de groupes. Le Belge avait alors livré soixante minutes éblouissantes, avant que Thomas Meunier ne fasse tomber le rideau.

Le Real s'attend à ce que les douleurs à la cheville que leur numéro 7 avait ressenties, malgré une opération, se dissipent pendant cette courte pause. Tout est mis en oeuvre pour le préparer à un des matches les plus importants de la saison. Si le mal devait persister ou réapparaître contre City, ce serait un vrai problème.

La force de Zidane

Entre-temps, Eden a admis qu'il s'agissait de la "pire saison de sa carrière". Mais concernant ZZ, il n'a pas tari d'éloges : "Tout le monde sait quel joueur il était, tout simplement le meilleur. En tant que coach, on ne sait même plus quels mots utiliser pour le décire. En quelques années à peine, il a su montrer qu'il faisait partie des plus grands. C'est une personne simple, qui dit les mots justes au bon moment. La confiance qu'il accorde à ses joueurs est réciproque. Et ça fonctionne", a déclaré le royal ailier gauche.

Eden ? Je suis aussi passé par cette étape, celle des grandes attentes et du temps d'adaptation. Je lui ai donc dit d'être patient. Luka Modric

Luka Modric est allé encore plus loin, dans une interview accordée au journal croate Sportske Novosti : "Zidane me paraît encore meilleur maintenant que lors de son premier passage au Real. Il a amené quelque chose de nouveau, que ça soit tactiquement ou au niveau des entraînements. Nous avons plus d'automatismes et nous avons franchi un cap dans le domaine qui était habituellement notre point faible, le jeu défensif."

Sur la première saison d'Eden Hazard, le Ballon d'Or 2018 se relativise : "Eden est un immense joueur ! C'était un plaisir de le voir jouer à Chelsea. Depuis qu'il est ici, il a juste manqué de chance au niveau physique. C'est clair qu'il brûle de montrer ce dont il est capable. Je suis aussi passé par cette étape, celle des grandes attentes et du temps d'adaptation. Je lui ai donc dit d'être patient."

Le Croate poursuit : "Il est crucial pour nous qu'il soit en forme. S'il est prêt pour le match contre City, c'est fantastique. Si ce n'est pas le cas, alors le plus important sera qu'il soit totalement fit pour le début de la nouvelle saison, en septembre."

