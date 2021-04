Après avoir disputé le dernier quart d'heure de la rencontre contre le Betis samedi après un mois et demi d'absence, Eden Hazard a joué 25 minutes contre Chelsea mardi soir. Malgré la montée au jeu du Diable Rouge, le Real Madrid n'a pas été capable de s'imposer (1-1) lors du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions.

"Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux aussi", a analysé le Belge, interrogé par l'organisation. "Après le match de ce weekend contre Osasuna, on aura la manche retour là-bas et on ira à Chelsea pour gagner", a avancé Hazard.

Le Brainois vit une seconde saison compliquée dans la capitale espagnole, minée par de nombreuses blessures et une infection au coronavirus. "Je veux y aller étape par étape. Évidemment je veux jouer et être sur la pelouse. J'ai joué 15 minutes le weekend dernier, aujourd'hui (mardi, ndlr) un peu plus. On a quelques bons matches qui arrivent en cette fin de saison et je veux être prêt pour les jouer. Je me sens mieux maintenant, ma condition est meilleure, je suis content de pouvoir jouer."

Ce match était aussi particulier pour Eden Hazard, lui qui a été le maître à jouer des Blues entre 2012 et 2019. "C'est toujours bien de jouer contre des amis et j'en ai quelques-uns là-bas", a souri le Belge. "Mais maintenant je suis joueur du Real Madrid et je veux toujours gagner. Cela m'a fait plaisir de voir des têtes connues", a-t-il ponctué.

Le Real Madrid et Chelsea s'affronteront mercredi prochain à Stamford Bridge pour une place en finale.

