Eden Hazard exclut un départ de Chelsea au mercato d'hiver

"Partir cet hiver ? Impossible", a-t-il en effet affirmé. "Je finirai la saison à Chelsea. Je ne me vois pas quitter le club en janvier. Peut-être en fin de saison mais il se pourrait aussi que je reste toute ma carrière à Chelsea. Je me concentre pour l'instant sur le club où il me reste un an de contrat après cette année. On verra mais s'il n'y a pas de prolongation, il y aura forcément un départ".

Le Diable Rouge a également exclu un retour en Ligue 1, et a en tout cas éteint l'hypothèse Paris Saint-Germain qui commençait à prendre de l'ampleur.

"Il y a eu des contacts", a-t-il certes reconnu. "Mais j'ai toujours dit que si je devais revenir un jour en France, ce serait uniquement à Lille. Et comme cela ne me semble pas possible, il n'y aura sans doute pas de retour en Ligue 1..."

Eden Hazard n'a toujours pas prolongé son contrat avec les Blues, malgré la volonté affichée de l'entraîneur Maurizio Sarri depuis son arrivée à Londres.

Il a débuté en pros à Lille à 16 ans, en 2007, et a réussi le doublé coupe-championnat en 2011.

Le Ballon d'Or ? "Mon nom n'est pas ou très peu cité. Parce que j'ai juste fait une bonne Coupe du monde. Je suppose que pour gagner ce trophée il faut en plus remporter son championnat et une coupe d'Europe..."

France - Belgique ? "On voulait aller en finale et on a perdu. Cela fait mal mais pas parce que c'était la France. Au contraire j'étais content pour mes potes de cette équipe. Thibaut (Courtois, ndlr) aussi était déçu. Normal. Il a dit ce qu'il pensait à ce moment..."