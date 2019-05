Chelsea a disputé mercredi, trois jours après la fin du Championnat d'Angleterre, un match caritatif contre l'équipe de MLS de New England Revolution. Les Londoniens se sont imposés 0-3 à Foxborough, près de Boston. Eden Hazard a été remplacé à la mi-temps par le Brésilien Willian.

L'international anglais Ross Barkley a ouvert la marque pour le club londonien dès la 3e minute. Son coéquipier français Olivier Giroud a porté le score à 0-2 à la 29e minute et Barkley a ajouté un troisième but à l'heure de jeu en déviant un tir de Gonzalo Higuain dans le but de New England.

Maurizio sarri a procédé à huit changements au cours de la rencontre.

La rencontre baptisée "Final Whistle on Hate" (Coup de sifflet final contre la haine) a été organisée à l'instigation du propriétaire de New England, Robert Kraft, qui détient aussi l'équipe de football américain des New England Patriots lauréate du dernier Super Bowl.

Elle a permis de recueillir 4 millions de dollars (3,6 millions d'euros) qui seront distribués à des associations qui luttent contre les discriminations et la violence. Kraft et Roman Abramovich, le propriétaire de Chelsea, ont contribué à eux seuls à 1 million de dollars.

Chelsea rencontrera Arsenal le 29 mai à Bakou, en Azerbaïdjan, en finale de l'Europa League. Il devrait s'agir du dernier match d'Eden Hazard avant l'annonce de son transfert au Real Madrid.