Eden Hazard, qui n'a pas encore fait ses débuts cette saison avec le Real Madrid après deux matches de championnat, est "prêt" à retrouver les terrains, a estimé mardi son entraîneur Zinédine Zidane.

"Je le vois très proche (d'un retour), il est aussi prêt que possible, il s'entraîne bien avec l'équipe", a déclaré Zidane lors de la conférence de presse précédant le match de la 4e journée de la Liga contre Valladolid mercredi soir.

"Il s'entraîne régulièrement et il va bien, et nous verrons comment le faire jouer", a dit l'entraîneur des Merengue, rejetant les critiques selon lesquelles l'ancien milieu offensif de Chelsea, arrivé en surpoids à l'été 2019, profitait de vacances supplémentaires.

"Il a eu un gros problème, dans le sens où cela l'a gêné pendant longtemps (en référence à ses soucis à la cheville droite), mais maintenant il semble aller bien", a-t-il résumé à propos d'Eden Hazard, dont la participation à la réception de Valladolid au stade Santiago-Bernabeu est toujours incertaine.

A une semaine de la fermeture du mercato, Zidane a également évoqué les éventuels départs et arrivées.

Satisfait du noyau actuel

"Le marché est ouvert jusqu'au 5, mais je suis très content de ce que j'ai. En fin de compte, nous sommes déjà nombreux. Pourquoi faire venir plus de monde ici ? Ils sont tous très bons, je suis heureux, vraiment", a affirmé le technicien de 48 ans, qui compte 25 joueurs dans son équipe.

Le Français a également fait l'éloge du défenseur central Raphaël Varane, rejetant le fait que ses deux erreurs en 8e de finale retour de la Ligue des champions contre Manchester City (2-1) aient entraîné une baisse de ses performances.

"Je ne pense pas qu'il avait perdu son niveau. Commettre une erreur ça peut arriver. Mais justement moi qui suis son entraineur, je ne reste pas du tout sur ça, mais sur la saison extraordinaire qu'il a faite l'année dernière et sur sa réaction", a souligné Zidane.

"Par exemple, avec le match qu'il a fait ce week-end, ça prouve le grand joueur qu'il est. Et l'équipe que l'on a. Parce que ce n'est jamais facile quand on est au Real Madrid", a-t-il assuré.

"Je le vois très proche (d'un retour), il est aussi prêt que possible, il s'entraîne bien avec l'équipe", a déclaré Zidane lors de la conférence de presse précédant le match de la 4e journée de la Liga contre Valladolid mercredi soir."Il s'entraîne régulièrement et il va bien, et nous verrons comment le faire jouer", a dit l'entraîneur des Merengue, rejetant les critiques selon lesquelles l'ancien milieu offensif de Chelsea, arrivé en surpoids à l'été 2019, profitait de vacances supplémentaires."Il a eu un gros problème, dans le sens où cela l'a gêné pendant longtemps (en référence à ses soucis à la cheville droite), mais maintenant il semble aller bien", a-t-il résumé à propos d'Eden Hazard, dont la participation à la réception de Valladolid au stade Santiago-Bernabeu est toujours incertaine.A une semaine de la fermeture du mercato, Zidane a également évoqué les éventuels départs et arrivées."Le marché est ouvert jusqu'au 5, mais je suis très content de ce que j'ai. En fin de compte, nous sommes déjà nombreux. Pourquoi faire venir plus de monde ici ? Ils sont tous très bons, je suis heureux, vraiment", a affirmé le technicien de 48 ans, qui compte 25 joueurs dans son équipe.Le Français a également fait l'éloge du défenseur central Raphaël Varane, rejetant le fait que ses deux erreurs en 8e de finale retour de la Ligue des champions contre Manchester City (2-1) aient entraîné une baisse de ses performances."Je ne pense pas qu'il avait perdu son niveau. Commettre une erreur ça peut arriver. Mais justement moi qui suis son entraineur, je ne reste pas du tout sur ça, mais sur la saison extraordinaire qu'il a faite l'année dernière et sur sa réaction", a souligné Zidane."Par exemple, avec le match qu'il a fait ce week-end, ça prouve le grand joueur qu'il est. Et l'équipe que l'on a. Parce que ce n'est jamais facile quand on est au Real Madrid", a-t-il assuré.