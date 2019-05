Chelsea affrontera Arsenal en finale de la Ligue Europa, le 29 mai, au stade olympique de Bakou, en Azerbaïdjan, après sa qualification aux tirs au but devant Francfort (1-1, 4-3 t.a.b.), jeudi, en demi-finale retour.

Chelsea et Francfort ont fait match nul 1 à 1, comme à l'aller, et les trente minutes de la prolongation n'ont rien changé. C'est finalement aux tirs au but que les Blues a décroché leur ticket face à Arsenal, pour une finale 100% anglaise, comme en Ligue des champions (Liverpool-Tottenham). Eden Hazard, auteur d'un assist et du tir au but décisif, a offert la victoire aux siens.

Les Gunners, déjà vainqueurs à l'aller 3-1, sont allés s'imposer sans trembler à Valence 4 à 2 grâce à un triplé de Pierre-Emerick Aubameyang et un but d'Alexandre Lacazette.