À Madrid, la pression continue de s'accentuer sur les épaules de notre compatriote.

En avril 2017, Sport/Foot Magazine publiait une photo d'Eden Hazard habillé d'un maillot du Real Madrid en couverture. À l'époque, son transfert de Chelsea au Real de Zinédine Zidane était quasi réglé. Le seul qui faisait encore obstacle n'était autre que le président Florentino Pérez. Finalement, le Diable rouge arrivera durant l'été 2019 en Espagne, principalement grâce à l'insistance du double Z. Car selon des initiés, Pérez n'a jamais été fan du capitaine des Diables et ne voyait pas vraiment son arrivée comme nécessaire.

La saison dernière, où Hazard a marqué un but et distribué sept passes décisives, n'a pas été de nature à changer l'opinion du président sur le joueur le plus cher de l'histoire du club. L'aventure avait déjà mal commencé lorsque Hazard a débarqué en surpoids à son arrivée. Le fait que l'histoire repasse les plats un an plus tard suscite encore plus de froncements de sourcils. Zidane lui-même serait surpris du manque de sérieux de son numéro 7 au niveau de sa préparation pour la saison en cours. De plus, Pérez est un grand admirateur de Vinícius Júnior, l'ailier gauche brésilien de vingt ans qui est actuellement barré par... Eden Hazard.Selon le magazine espagnol Sport, la patience de Florentino Pérez avec notre compatriote s'amenuise de jour en jour. Cette saison est décisive pour Hazard. S'il ne peut pas prouver qu'il vaut l'argent investi par le club dans les prochains mois, le président préfèrera encaisser cette somme l'été prochain, via un transfert sortant. La somme de 160 millions d'euros déposée par le Real pour Hazard ne sera jamais entièrement récupérée. Mais selon Sport, Pérez veut utiliser l'argent généré par le départ du Diable rouge pour recruter Kylian Mbappé. L'attaquant français de 21 ans, dont le contrat avec le PSG court jusqu'en 2022, serait la première cible du Real l'été prochain. Selon The Times, Mbappé lui-même aurait déjà indiqué au club parisien qu'il souhaitait quitter la Ville Lumière après cette saison pour un géant de Liga ou de Premier League. Hazard, qui s'est engagé au Real jusqu'en 2024, ressent déjà son souffle chaud dans sa nuque.Et le plan de carrière du Belge, alors ? Il y a quelques années, alors qu'il jouait encore à Chelsea, celui-ci confiait à un bon ami : "Mon plan, c'est de remporter le titre avec Chelsea et d'être élu meilleur joueur de Premier League. Ensuite, je veux signer au Real Madrid et y gagner le Ballon d'or. Ensuite, je veux mettre fin à ma carrière au PSG pour arrêter de jouer au football un peu après mes trente ans." Titre avec Chelsea ? Check (2015 et 2017). Meilleur joueur de Premier League ? Check (2015). Signature au Real Madrid ? Check. Le Ballon d'or gagné sous le maillot merengue ? Eden va devoir se dépêcher, car le 7 janvier 2021, le moment est venu : Hazard aura trente ans...