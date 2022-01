Alors que Carlo Ancelotti nie dans toutes les langues avoir un problème personnel avec Eden Hazard, les rumeurs sur le départ de notre compatriote du Real Madrid ne cessent de grandir en ce mois de mercato hivernal.

Avant le match de coupe contre Elche, La conférence de presse de Carlo Ancelotti précédent le match de Coupe d'Espagne contre Elche a été presque entièrement consacrée aux situations d'Eden Hazard (31 ans) et Gareth Bale (32 ans). Les journalistes espagnols présents étaient désireux d'en savoir plus sur les deux stars déchues de la Casa Blanca.

Le Gallois est de nouveau en forme après une longue période d'indisponibilité. Il n'était pas du voyage en Arabie Saoudite pour la Supercoupe d'Espagne afin de pouvoir travailler individuellement à son retour.

Eden Hazard était bien présent à Riyad, mais n'a pas joué une minute. Il a perdu depuis longtemps la bataille sur le flanc gauche face à Vinícius Jr, mais n'a clairement pas pris l'ascendant sur l'aile droite où il doit faire face à la concurrence de Marco Asensio et Rodrygo.

Aucun problème physique

C'est étrange, car selon Ancelotti, notre compatriote est "physiquement bien depuis un mois et demi". En conclusion de sa conférence de pressse, le technicien au sourcil froncé a eu ses quelques mots qui interrogent : "Je n'ai pas à donner de conseils à Hazard, il a le caractère et l'expérience pour choisir ce qui est le mieux pour lui. Ses qualités et celles de Bale auraient pu nous aider un peu plus, mais la première moitié de la saison vient à peine de se terminer. J'espère que les choses s'amélioreront dans la deuxième partie."

Ancelotti a également nié le fait que "quelque chose d'étrange" se soit produit entre eux : "Il y a juste des matches, des compétitions où l'entraîneur doit choisir le meilleur onze possible pour chaque match. Parfois, on peut être très bon et ne pas jouer. Et je parle aussi pour Nacho, Isco, Jovic, Ceballos..."

L'entraîneur italien ne pense pas que faire tourner son effectif et reposer certains joueurs en vue des prochains mois décisifs pour la Liga et de la Ligue des champions soit une solution. Lorsqu'on lui demande s'il n'est pas temps de laisser Vinícius se reposer, il répond en haussant les sourcils : "Le laisser au repos parce qu'il risque d'être fatigué dans deux mois ? Non. S'il est fatigué dans deux mois, je le ramènerai sur le banc. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il soit fatigué, donc je pense qu'il peut jouer".

Eden Hazard donne pourtant le meilleur de lui-même à l'entraînement pour mettre ses concurrents au tapis. © belga

Plus d'occasions de jouer

Pendant ce temps, les rumeurs d'un départ d'Hazard lors de ce mercato hivernal ne cessent d'enfler, qu'elles soient fondées ou non sur des faits.

Selon le journal catalan El Nacional, Newcastle aurait proposé près de 40 millions d'euros pour s'attacher les services notre compatriote. Le Real Madrid aurait été prêt à accepter cette offre, mais Hazard l'aurait décliné "parce qu'il espère un plus grand club", selon le journal. Avant la fin du mois, Hazard, dont le contrat au Real court jusqu'au 30 juin 2024, pourrait retrouver des occasions de jouer. Les 27 janvier et 2 février prochains, le Brésil disputera deux matches de qualification pour la Coupe du monde. Le Real devra donc probablement se passer de Vinícius, Rodrygo, Casemiro et Eder Militão pendant un certain temps. Et pendant que les Brésiliens essaieront aussi d'en profiter pour déloger les Diables rouges de leur trône au ranking FIFA, Hazard aura sans doute une occasion d'essayer de reconquérir une place de numéro 1 (même s'il ne faut sans doute plus se bercer de trop d'illusions) sur les ailes madrilènes.

