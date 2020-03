Eden Hazard est actuellement confiné en famille à Madrid alors que l'Espagne est en proie, à l'instar du monde entier, à un grave crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Le joueur du Real Madrid, capitaine des Diables Rouges, a abordé le report de l'Euro, lui qui a récemment été opéré de la cheville. "Je comptais être présent à l'Euro, donc j'étais déçu qu'il soit reporté", a déclaré le Brainois dans une interview donnée à la RTBF.

Eden Hazard, opéré début mars à Dallas, parvient désormais à marcher. "Je reste à la maison, je me soigne. Ça va mieux, on a enlevé les points de suture il y a une semaine. Je travaille un peu plus, j'arrive à marcher, ça avance bien."

Leader technique des Diables Rouges, il a affirmé qu'il serait "arrivé en forme" à l'Euro malgré une probable course contre-la-montre qu'il aurait dû affronter. "J'avais prévu de faire l'Euro, je me suis fait opérer il y a quelques semaines. Pour moi, j'allais être bien à l'Euro", a dit Eden Hazard.

Nombreux sont les observateurs qui ont souligné que l'équipe belge allait disposer d'une défense un peu plus âgée en 2021. "C'est vrai mais j'aurai un an de plus et Romelu Lukaku aussi. On peut le prendre comme ça ou comme une année supplémentaire d'expérience", a ajouté l'aîné de la fratrie Hazard, résolument confiant de la qualité des Diables.

Arrivé l'été dernier en provenance de Chelsea, le Brainois de 29 ans n'a pas vécu un premier exercice rêvé. Souvent blessé, il n'a joué que quinze matches pour le Real, compilant 1 but et 5 assists. "Ma première saison au Real est bien pourrie. Mais tout n'est pas à jeter. C'était une saison d'adaptation, on me jugera sur la deuxième. A moi d'être en forme", a-t-il ajouté.

Dans l'expectative quant à la date de la reprise du championnat espagnol, Eden Hazard n'a pas manqué d'adresser ses inquiétudes pour les personnes les plus faibles, davantage touchées par la pandémie de Covid-19.

L'interview d'Eden Hazard en vidéo

