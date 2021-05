Le Real Madrid s'est imposé 1-4 sur le terrain de Grenade en clôture de la 36e journée du championnat d'Espagne de football jeudi. Thibaut Courtois était titulaire dans le but madrilène tandis que Eden Hazard, auteur de l'assist sur le 1-3, est monté au jeu à la 62e minute.

Les Merengues faisaient la différence en première mi-temps avec des buts de Luka Modric (17e) et Rodrygo (45e+1). Après la pause, Grenade réduisait le score via Jorge Molina qui était à la retombée d'une frappe de Luis Suarez détournée par Thibaut Courtois (71e).

Le Real ne tremblait pas longtemps et reprenait deux buts d'avance grâce à Alvaro Odriozola qui reprenait victorieusement un centre en retrait d'Eden Hazard (75e). 60 secondes plus tard, Karim Benzema profitait d'une mauvaise sortie de Rui Silva, le portier andalou, pour fixer le score final à 1-4 (76e).

Au classement, le Real Madrid reste 2e avec 78 points, deux de moins que son voisin de l'Atlético Madrid, leader, et deux de plus que Barcelone, 3e, alors qu'il ne reste que deux rencontres à disputer en Liga. Grenade se classe lui 10e avec 45 points.

