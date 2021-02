Eden Hazard s'est de nouveau entraîné avec le groupe au Real Madrid mercredi, selon les images publiées par le club champion d'Espagne sur son site web.

Le capitaine des Diables Rouges, âgé de 30 ans, avait suscité quelques interrogations après avoir manqué l'entraînement mardi.

Selon le journal madrilène Marca, ce n'est qu'une fatigue musculaire qui était en cause, si bien que Hazard est resté à l'intérieur pendant une journée par précaution. Le match de championnat du week-end prochain contre Huesca, lors de la 22e journée de la Liga, ne serait donc pas compromis.

Le transfert le plus coûteux du club madrilène a fêté son retour au Real à la fin de l'année dernière après une blessure musculaire. Des blessures et une infection au Covid-19 ont limité à treize le nombre de matchs joués cette saison par Eden Hazard. Il a manqué 17 rencontres. Il avait également manqué une bonne partie de la saison précédente en raison de nombreux problèmes physiques.

