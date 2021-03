Eden Hazard a repris les entraînements mercredi matin avec le Real Madrid. Le Diable Rouge est apparu sur des photos publiées mercredi sur le site du club madrilène.

Hazard, 30 ans, était écarté des terrains après une blessure musculaire à la cuisse gauche. À cause de blessures à répétition et une contamination au coronavirus, le Brainois n'a joué que 13 matches cette saison. La saison dernière, il avait également manqué de nombreuses rencontres à cause de blessures.

Le capitaine des Diables Rouges pourrait déjà figurer dans la sélection de Zinédine Zidane pour le match de championnat face à Elche samedi. Mardi prochain, les Madrilènes reçoivent l'Atalanta Bergame en match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions. Le Real s'était imposé 0-1 à l'aller.

Le retour d'Eden Hazard tombe aussi à point nommé pour les Diables Rouges qui entament leur campagne de qualifications pour le Mondial 2022 le 24 mars face au pays de Galles. La Belgique se rendra ensuite en République tchèque (27/03) avant de recevoir la Biélorussie (30/03). Roberto Martinez dévoilera sa sélection pour ces trois rencontres le vendredi 19 mars.

