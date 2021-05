Chaque semaine, dans le jardin d'Eden, on vous donne des nouvelles d'Eden Hazard au Real Madrid. Au programme : barbecue impossible et changement de coach.

Koke a récemment été invité de La Resistencia, un talk-show sur une chaîne espagnole. Un milieu sacré champion avec l'Atlético et repris dans la sélection de Luis Enrique pour l'EURO. Le présentateur lui a demandé s'il inviterait Eden Hazard à un barbecue chez lui.

Réponse du joueur : "Non. Pourquoi je l'inviterais ? Je ne le connais absolument pas." Avant d'ajouter : "Mais s'il débarquait avec un de mes amis, il serait le bienvenu, évidemment." Yannick Carrasco sait donc qui il doit inviter.

Un nouveau coach

Revenons aux choses sérieuses. Le départ de Zinédine Zidane doit donner des maux de tête à Hazard. Parce que l'entraîneur français était le premier supporter du Belge dans la capitale. Comme beaucoup d'autres joueurs, Hazard a tenu à lui rendre hommage sur Instagram.

L'identité du futur coach du Real, ce sera important pour lui. Si c'est Antonio Conte, qui s'est mis d'accord avec l'Inter pour ne pas entraîner en Italie la saison prochaine, ça pourrait l'inciter à rester. Parce qu'avec l'Italien, il a gagné le championnat et la Coupe d'Angleterre quand ils étaient ensemble à Chelsea.

Départ en vue ?

Quoi qu'il en soit, Eden Hazard est dans une situation délicate au Real. Il a épuisé son crédit auprès des supporters, qui retrouveront les tribunes cet été. Et s'il faut résumer ses prestations au cours des deux dernières saisons, on ne trouve qu'un mot : fiasco.

D'après Marca, les patrons du Real seraient prêts à collaborer à un éventuel départ. Alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2024. Sur le site Transfermarkt, sa valeur vient de chuter une nouvelle fois, la cinquième fois depuis son arrivée. Elle est tombée à 40 millions.

On entend qu'il voudrait retourner à Chelsea et qu'il n'est pas heureux en Espagne. Si Kylian Mbappé va au Real, ce serait pour occuper son poste. Mais bon, le Français peut aussi jouer sur le flanc droit. Et cette saison, on a aussi vu Hazard jouer dans l'axe, en soutien de KarimBenzema.

Et les Diables dans tout ça ?

En début de semaine prochaine, Eden Hazard retrouvera les Diables pour le début de préparation de l'EURO. Il y a deux matches amicaux au programme avant le tournoi, jeudi contre la Grèce et dimanche contre la Croatie.

Hazard jouera-t-il ? Il n'a plus porté le maillot de l'équipe nationale depuis le 19 novembre 2019, quand il avait participé pendant une heure au succès 6-1 face à Chypre. Le dernier match du Real, il l'a aussi sauté, en raison d'une "surcharge." Après ça, il a pris quelques jours de vacances. Avec barbecue au programme ?

