Chaque semaine, dans le jardin d'Eden, on vous donne des nouvelles d'Eden Hazard au Real Madrid. Au programme : travail en salle dans un club en reconstruction.

Après sa brève visite aux Diables à Tubize, Eden Hazard est rentré à Madrid où il poursuit sa rééducation entre les mains de Lieven Maesschalk. Un kiné convaincu que notre capi peut retrouver son meilleur niveau.

Cette fois, plus aucune date de retour n'est avancée, même si certains ont évoqué "huit semaines." Dans ce cas, le quart de finale de Ligue des Champions (face à Liverpool) et la demi ne seraient pas jouables, par contre la finale du 29 mai resterait envisageable.

Ici, on espère surtout qu'il sera fit pour l'EURO. De nos trois adversaires en phase de poules, c'est surtout le Danemark qui a fait fort dans ses matches qualificatifs pour la Coupe du Monde. Les Nordiques ont marqué 14 buts sans en encaisser un seul. Ils ont battu Israël (0-2), l'Autriche (0-4) et la Moldavie (8-0 avec une équipe B). Il faudra s'en méfier, sans doute plus que de la Finlande et la Russie.

Avec ou sans Zizou?

Pendant ce temps-là, le Real prépare déjà activement la saison prochaine. Une première question essentielle se pose : Zinédine Zidane sera-t-il toujours à bord ? Son contrat expire en juin 2022, et quand on l'interroge à ce sujet, il reste toujours parfaitement stoïque. Il continue à dire que c'est pour lui un privilège de pouvoir travailler dans un club pareil et qu'il continuera aussi longtemps qu'il y trouvera du plaisir.

S'il ne gagne rien au bout de cette saison, ça risque toutefois d'être compliqué. Le Real est toujours en course pour le titre national et la Ligue des Champions. Officiellement. Car dans les faits, on imagine mal que ça se termine bien sur un des deux tableaux. En championnat, il faut refaire un retard sur l'Atlético et Barcelone. Et en Europe, des équipes comme Manchester City, le Bayern et le PSG semblent au-dessus.

Si ce club veut rejouer un rôle en vue dès la saison prochaine, il faudra transférer de la qualité. Un Hazard à 100 % serait un premier gros transfert. Et le nom de Kylian Mbappé circule avec de plus en plus d'insistance. Tout le monde sait que le Français crève d'envie de bosser avec son idole, Zidane, dans le club de ses rêves, le Real. Les deux hommes sont régulièrement en contact et ils auraient encore échangé des textos pendant la trêve internationale.

Dans une interview accordée après le match des Bleus contre la Bosnie, Mbappé a avoué que les critiques au pays commençaient à le gonfler. "C'est différent pour les internationaux qui jouent à l'étranger et ne reviennent que pour les matches de l'équipe de France. Moi, je suis ici tout le temps et on parle plus de moi." Son contrat à Paris court jusqu'en juin 2022, il s'amuse à reporter les discussions, et on en déduit donc qu'il a envie de changer d'air.

Et si le Real alignait prochainement un trident Hazard - Benzema - Mbappé ?

